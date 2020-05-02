陸官方宣布：今起所有省份應急回應級別均為二級或以下
大陸國家衛生健康委發言人米鋒今（2）日宣布，自今天起，大陸全國所有省份應急回應級別均為二級或以下。
他表示，昨（1）日大陸全國新增新冠肺炎確診病例1例，是自1月16日以來最低，28個省市和地區已連續14天無新增本土確診病例。今天起，全國所有省份應急回應級別均為二級或以下。
米鋒稱，五一假期第一天，部分景區出現人員擁擠不戴口罩現象，再次提醒分時預約，錯峰出行。
米鋒表示，據世衛組織最新通報，疫情已擴散到213個國家和地區，全球連續一個月每日新增確診超6萬，中國大陸已向16個國家派出15批共149人的醫療防控專家組。
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