陸官方宣布：今起所有省份應急回應級別均為二級或以下

新冠肺炎疫情趨緩，大陸尚未出現「報復性消費」，但「報復性存款」已早一步到來。大陸央行調查，今年第1季傾向於「更多儲蓄」的居民占53.0%，比前一季上升7.3個百分點。與此同時，第1季大陸住戶存款大增人民幣6.47兆元，等於平均每天有超過新台幣3,000億元存款湧入銀行。

2020-05-02 02:17