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豐田本田5月將把大陸工廠產量提高10%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
日本汽車製造商從1月底開始在大陸停產，但從2月中旬開始逐漸恢復營運。圖／新華社資料照片
日本汽車製造商從1月底開始在大陸停產，但從2月中旬開始逐漸恢復營運。圖／新華社資料照片

《日本經濟新聞》報導，日本三大汽車製造商計畫加快在大陸工廠的生產。豐田和本田 5月將分別較去年同期增加10%的產量，以彌補因新冠疫情暴發停產而造成的損失。

報導稱，日產汽車也將增加產量，但仍會比2019年5月的產能低20%。

目前中國大陸正比全球其他地區更快地從新型冠狀病毒疫情中恢復過來。豐田、本田和日產希望採取措施提高產量，以確立自己的在全球最大汽車市場的領先地位。

豐田在大陸擁有四個整車裝配廠，2019年生產約140萬輛汽車，占其全球總產量的比例略低於20%。2月豐田在大陸的銷量下降70%，但預計4月將恢復增長，且增幅超過去年同期。

豐田一位高管表示，隨著大陸消費者把安全放在首位，對汽車的需求正在飆升。復甦相當驚人。

本田在武漢和廣州有七家整車工廠，5月將把月產量提高10%，達到14萬輛。該公司在2月和3月因疫情減少總計17萬輛汽車的產量。3月，本田在中國大陸終端銷量總計6.04萬輛，年減50.8%；1至3月累計銷量為22.21萬輛，年減33.7%。

日產從1月底到2月中旬暫停在大陸的所有四家工廠的生產，但5月最終將恢復到2019年同期產量的80%。

日產3月在大陸的銷量為7.3萬輛，年減44.9%；1至3月累計銷量20.65萬輛，年減39.9%。據日產內部兩名消息人士援引公司初步數據透露，公司4月在大陸的銷量幾乎恢復到去年12.1萬輛的水準，僅比去年同期下降幾個百分點。

日本汽車製造商從1月底開始在中國大陸停產，但從2月中旬開始逐漸恢復營運，不過銷量從70%下降到80%。豐田在2月底率先重新開放所有工廠，3月的銷量較去年同期下降16%，累計銷量為10.18萬輛。

豐田 日產

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