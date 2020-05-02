陸4月鋼鐵PMI延續回升 供大於求短期難解

中物聯鋼鐵物流專業委員會調查及最新發布的報告顯示，4月大陸國內鋼鐵行業PMI指數為45.9，較3月上升3.7個百分點，延續回升態勢。今年2月受新冠疫情影響，該指數一度創近年來新低。

澎湃新聞報導，分項指數顯示，4月市場需求有所回升，鋼廠生產明顯上升，原材料供給保障增強。鋼廠和社會的產成品庫存也有所下降。報告預計，第2季需求會繼續好轉，但供大於求的現象短期內難以緩解，鋼廠生產難以增長，鋼廠效益也不容樂觀。

報告稱，4月多地在落實常態化疫情防控下全面推進復工，建築業和製造業復工率都有所提高，月內鋼材需求在3月的基礎上繼續回升，但回升幅度相對較小，且當前需求水準低於歷年同期。

據上海卓鋼鏈了解，當前大陸國內終端已全面復工，疫情對下游的影響繼續減弱，終端需求回升。根據調研情況來看，當前需求表現區域性差異較大，華北、華東等地偏強，華南等地並不理想。

截至4月21日，中國鋼鐵工業協會監測的191家企業中，在產企業178家，復工率93.2%。鋼鐵產能加快釋放，生產明顯上升。生產指數為53.4%，較3月上升14.1個百分點。據中鋼協統計，重點鋼鐵企業累計平均日產粗鋼194.58萬噸、比上月增長6.51%。

針對受疫情影響明顯的庫存問題，報告提及，前期鋼廠產成品庫存累積至歷史高點，4月由於市場需求繼續回升，鋼廠出貨有所加快，庫存較3月明顯下降。產成品庫存指數為38.8%，較3月下降2.8個百分點。但報告同時強調，當前的鋼廠庫存壓力仍不容樂觀，4月中旬末庫存量比年初增加788.78萬噸，增幅82.75%。

在價格方面，4月市場需求回升對鋼材價格是利多，但在鋼材供應量處於持續高點的壓力下，月內鋼材市場價格整體呈現弱勢盤整格局。

報告總結認為，4月各地全面復工加快推進，鋼材需求在3月的基礎上繼續回升，鋼廠生產明顯上升，鋼材庫存趨於下降。但鋼材市場供大於求問題顯現，企業降本增效壓力較大。

對於5月行情，報告預計需求整體繼續回升，南方部分地區在雨季來臨後，建築鋼材需求可能有所下降，在供需結構性矛盾仍然持續的情況下，鋼廠生產或將穩中有增，但增長空間預計有限。