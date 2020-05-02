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陸商務部：第一季服務貿易逆差大幅縮小27.7%
大陸商務部今（2）日披露，第1季服務貿易逆差大幅縮小27.7%，服務出口和進口均有所下降，但服務出口降幅小於進口10.4個百分點。
中新經緯報導，商務部服貿司負責人說明第1季大陸服務貿易發展情況。第1季受新冠肺炎疫情等因素影響，大陸服務貿易規模下降，但貿易逆差延續去年以來的縮小態勢，結構有所改善。
數據顯示，第1季服務進出口總額人民幣1兆1,523.0億元，年減10.8%。其中，出口4,442.8億元，下降4.1%；進口7,080.2億元，下降14.5%。主要呈現以下特點：
服務貿易逆差大幅減少。第1季大陸服務出口和進口均有所下降，但服務出口降幅小於進口10.4個百分點，服務貿易逆差縮小27.7%至人民幣2,637.4億元，年減1,012.6億元。
值得注意的是，知識密集型服務貿易占比超過40%。第1季大陸知識密集型服務進出口人民幣4,669.3億元，增長7.8%，占服務進出口總額的比重達40.5%，比去年同期提高7個百分點，顯示較強的抗疫情衝擊能力。
出口增長較快的領域是智慧財產權使用費、金融服務、電信電腦和資訊服務，分別增長29.2%、23.9%和14.7%。知識密集型服務進口人民幣2,045.1億元，增長4.1%，占服務進口總額的比重達28.9%，提高5.2個百分點；進口增長較快的領域是電信電腦和資訊服務、金融服務，分別增長38.4%和6.2%。
商務部發言人高峰4月30日表示，隨著大陸疫情防控向好態勢進一步鞏固，生活服務企業復工率已經達到80%以上，繼續呈現出穩步向好的發展態勢。
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