快訊

支持殺警案上訴 蘇貞昌：重大刑案一個醫師鑑定就夠？

羅志祥最新動向曝光！遭爆「5月開道歉記者會」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陶冬：大陸經濟回暖需要靠內需 唯有靠政策啟動

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。聯合報系資料照片
瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。聯合報系資料照片

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬表示，在可預見的未來，大陸經濟回暖需要靠內需，為將大陸經濟重新拉回到正常的軌道，唯有靠政策啟動。他認為，今年的財政赤字與GDP的比率，應該起碼增加5個百分點。

陶冬在「經濟通」撰文指出，大陸防疫政策已經出現階段性轉移，在外防輸入、內防反彈的同時，極端性防堵措施已經被取消，抗疫的重點悄然由人群防堵轉向群體免疫，保經濟、保就業坐上了政策的駕駛席。

陶冬指出，與上次SARS不同，這次疫情是全球現象，封城堵路在許多國家同時出現，需求驟停暴跌，大陸企業手中的訂單也被大量取消。復工未必等於復產，復產也受需求限制。

他認為，在可預見的未來，大陸經濟回暖需要靠內需。不過內需市場也並不暢順。大陸經濟本來就在經濟轉型期和商業擴張週期尾端，疫情令就業市場進一步惡化、收於預期進一步下降，再加上人員流動仍舊受到諸多限制，內需市場也面臨內生動力不足的問題。

陶冬分析，將大陸經濟重新拉回到正常的軌道，唯有靠政策啟動。與美國相比，大陸政府在這次疫情中財政救援速度較慢，這與政府希望先將精力放在拯救生命上有關，也與全國人大延期、政府預算尚未通過有關。隨著疫情蔓延受到控制，人大會議日期暫定，經濟刺激措施開始浮上水面。部分城市的基建項目已經開始全方位推進，基建類訂單顯著上升。

陶冬指出，去年大陸的財政赤字相當於GDP2.8%，他認為，今年的財赤GDP比率應該起碼增加5個百分點。除了地方政府大規模發行地方專項債之外，看點應該在中央政府的專項債／抗疫債，尤其是財政部的專項債／疫情債會不會由中國人民銀行全額購買。

他強調，央行印錢、財政花錢，恐怕是這次救市一個重要特點。這樣做可以繞過中介功能低下的銀行，直接將流動性輸向有需要的實體經濟部門，對保就業、穩民生更有針對性，政策效益可能也更佳。這種做法偏離了前總理朱鎔基定下的財政貨幣分家的原則，不過非常時期或許需要非常政策重新開機經濟，提振消費和投資信心。

陶冬認為，赤字財政的使用方向比金額更重要，中國大陸正在由房地產／基建時代向數據時代轉型的過程之中，如何審時度勢、開創未來，將資金用在刀刃上，是決策者的時代責任，也是下一輪全球國力競爭的關鍵所在。

實體經濟 疫情 財政赤字

延伸閱讀

報復性存款 每日湧入3,000億

川普擬報復大陸 威脅要加徵關稅

王道銀准設大陸消金公司

「我們最了解台灣」 陸學子籲兩岸：別讓陸生消失

相關新聞

陶冬：大陸經濟回暖需要靠內需 唯有靠政策啟動

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬表示，在可預見的未來，大陸經濟回暖需要靠內需，為將大陸經濟重新拉回到正常的軌道，唯有靠政...

報復性存款 每日湧入3,000億

新冠肺炎疫情趨緩，大陸尚未出現「報復性消費」，但「報復性存款」已早一步到來。大陸央行調查，今年第1季傾向於「更多儲蓄」的居民占53.0%，比前一季上升7.3個百分點。與此同時，第1季大陸住戶存款大增人民幣6.47兆元，等於平均每天有超過新台幣3,000億元存款湧入銀行。

A股Q1淨利 銀行貢獻過半

第1季A股上市銀行淨利占A股全部上市公司淨利的比率達53%，比去年同期增加13個百分點。這意味銀行業貢獻A股過半利潤，受新冠疫情衝擊相對較小。

陸36家上市銀行 去年一天賺197億

36家上市銀行2019年年報全部出爐，營收年增10.2%，淨利年增6.9%，日均淨賺人民幣45.8億元（約新台幣197億元），有三家上市銀行人均年薪超過人民幣50萬元（約新台幣215萬元）。

高雄蘇州交流 談經濟復甦

新冠疫情正在世界各地蔓延，經濟復甦迫在眉睫。蘇州與高雄昨（1）日展開一場疫後經濟復甦視訊交流，分享蘇州衝破疫情困境、復甦經濟的經驗。

陸遊戲業營收大增49%

遊戲產業顯然是為數不多的新冠肺炎疫情受惠產業。

兩岸人物／陸第一網紅 賺贏范冰冰

有「大陸第一網紅」之稱的張大奕，日前因網路瘋傳淘寶天貓總裁蔣凡的妻子，在微博公開標註張大奕，並表示「最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了」，捲入猶如韓劇「夫妻的世界」的緋聞風波，迅速成為熱搜焦點。

兩岸人物／騰訊副總裁 掀新文創革命

大陸網上文學平台龍頭閱文集團，為騰訊全資子公司，近期高層大地震，由騰訊集團副總裁、騰訊影業首席執行官程武，出任閱文集團首席執行官和執行董事。程武是大陸文娛產業元大佬，更是騰訊的靈魂人物。

利空罩頂 離岸人民幣大跌

離岸人民幣對美元匯率在5月的第一天明顯走弱，盤中一度下跌超過500個基點，並跌破7.13元，最低曾來到7.1350，創近一個月來新低。之後隨著美元指數回落，離岸人民幣對美元貶值幅度也收斂，昨日晚間8時已來到7.1238。

登世界第一！陸5G覆蓋珠穆朗瑪峰

大陸宣布，大陸已在全球最高峰、珠穆朗瑪峰（聖母峰）建成並開通５Ｇ基地台，５Ｇ信號已能覆蓋聖母峰北坡登山路線及峰頂。此項技...

昆山台商五一假期趕工 仁寶、緯創產能已超過去年同期

大陸今（1）日進入五一小長假，在大陸台商集聚的江蘇昆山，不少台商正加班趕工，力求把落後的訂單補起來。

陸海關統計：3月以來出口防疫物資超過700億人民幣

大陸海關總署今日發布統計，表示自三月以來大陸出口防疫物資超過人民幣700億元，並指出在四月份以來，出口防疫物資呈現明顯增...

熱門新聞

陸生與準陸生發表聲明 呼籲兩岸不要讓陸生消失

陸報告：贏過北京 武漢成網友最想去旅遊的城市

陸生、準陸生發聲明 盼兩岸別讓陸生消失

沒領抗疫補助反丟飯碗 數十名援助湖北醫護被裁員

網上瘋傳「港鐵廣播靚聲」竟是混血美女YouTuber親妹

聖母峰頂開通5G信號 中國建成全球海拔最高5G基站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。