陶冬：大陸經濟回暖需要靠內需 唯有靠政策啟動

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬表示，在可預見的未來，大陸經濟回暖需要靠內需，為將大陸經濟重新拉回到正常的軌道，唯有靠政策啟動。他認為，今年的財政赤字與GDP的比率，應該起碼增加5個百分點。

陶冬在「經濟通」撰文指出，大陸防疫政策已經出現階段性轉移，在外防輸入、內防反彈的同時，極端性防堵措施已經被取消，抗疫的重點悄然由人群防堵轉向群體免疫，保經濟、保就業坐上了政策的駕駛席。

陶冬指出，與上次SARS不同，這次疫情是全球現象，封城堵路在許多國家同時出現，需求驟停暴跌，大陸企業手中的訂單也被大量取消。復工未必等於復產，復產也受需求限制。

他認為，在可預見的未來，大陸經濟回暖需要靠內需。不過內需市場也並不暢順。大陸經濟本來就在經濟轉型期和商業擴張週期尾端，疫情令就業市場進一步惡化、收於預期進一步下降，再加上人員流動仍舊受到諸多限制，內需市場也面臨內生動力不足的問題。

陶冬分析，將大陸經濟重新拉回到正常的軌道，唯有靠政策啟動。與美國相比，大陸政府在這次疫情中財政救援速度較慢，這與政府希望先將精力放在拯救生命上有關，也與全國人大延期、政府預算尚未通過有關。隨著疫情蔓延受到控制，人大會議日期暫定，經濟刺激措施開始浮上水面。部分城市的基建項目已經開始全方位推進，基建類訂單顯著上升。

陶冬指出，去年大陸的財政赤字相當於GDP2.8%，他認為，今年的財赤GDP比率應該起碼增加5個百分點。除了地方政府大規模發行地方專項債之外，看點應該在中央政府的專項債／抗疫債，尤其是財政部的專項債／疫情債會不會由中國人民銀行全額購買。

他強調，央行印錢、財政花錢，恐怕是這次救市一個重要特點。這樣做可以繞過中介功能低下的銀行，直接將流動性輸向有需要的實體經濟部門，對保就業、穩民生更有針對性，政策效益可能也更佳。這種做法偏離了前總理朱鎔基定下的財政貨幣分家的原則，不過非常時期或許需要非常政策重新開機經濟，提振消費和投資信心。

陶冬認為，赤字財政的使用方向比金額更重要，中國大陸正在由房地產／基建時代向數據時代轉型的過程之中，如何審時度勢、開創未來，將資金用在刀刃上，是決策者的時代責任，也是下一輪全球國力競爭的關鍵所在。