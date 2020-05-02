兩岸人物／騰訊副總裁 掀新文創革命

大陸網上文學平台龍頭閱文集團，為騰訊全資子公司，近期高層大地震，由騰訊集團副總裁、騰訊影業首席執行官程武，出任閱文集團首席執行官和執行董事。程武是大陸文娛產業元大佬，更是騰訊的靈魂人物。

閱文集團是上海一家文化出版公司，成立於2015年3月，由盛大文學和騰訊文學合併而成。2017年3月，從騰訊內部分拆上市。而1995年後出生的Z世代成為網路文學受眾和消費主力軍，閱文活躍用戶數億。

程武是大陸文娛產業元老級人物，2009年加入騰訊，一待超過十年。外界最廣為人知的是他提出「泛娛樂」概念，且追逐效仿。2011年，程武率先提出以IP（原創內容的智慧財產）為核心的「泛娛樂」戰略，一手帶動騰訊動漫、文學、影視、電競等業務的相繼啟動。2018年，在程武的主導下，「泛娛樂」升級為「新文創」，成為騰訊在文化維度的核心戰略。

每日經濟報導，在騰訊文創消費版圖裡，文學是至關重要的一塊。騰訊全面接管閱文，無疑會加深雙方的業務連接，本身執掌多個業務的程武，也有更大的空間去整合C端（個人消費者）業務。

程武畢業於北京清華大學物理系，並擁有美國華盛頓大學奧林商學院的工商管理碩士學位。加入騰訊前，他曾任谷歌中國商務市場總經理，還在寶潔、百事可樂等公司的市場運營業務線擔任過高層管理職務。

從學歷來看，他是標準理工男，也熱愛武俠小說、看電影，理性與感性兼具。其實，程武和閱文集團淵源頗深。2013年，騰訊文學成立，他與吳文輝分別擔任董事長和首席執行官；2015年，閱文集團成立，他擔任董事，並推動閱文及旗下新麗傳媒，與騰訊影業、動漫、遊戲業務共同打造「慶餘年」、「從前有座靈劍山」等作品。

「程武是我的老朋友、夥伴。同樣為理工科畢業生，對文學文化內容，有同樣的熱愛。」吳文輝說，在騰訊文學以及閱文集團的成立、上市等過程中，程武給予最大支持。

程武有信心推動閱文從「最大的行業正版數字閱讀和文學IP培育平台」向更強的文學內容生態升級。