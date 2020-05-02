兩岸人物／陸第一網紅 賺贏范冰冰

有「大陸第一網紅」之稱的張大奕，日前因網路瘋傳淘寶天貓總裁蔣凡的妻子，在微博公開標註張大奕，並表示「最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了」，捲入猶如韓劇「夫妻的世界」的緋聞風波，迅速成為熱搜焦點。

21世紀商業評論雜誌報導，現年32歲的張大奕是模特兒出身，曾獲選淘寶素顏大賽第一名，擁有身材高挑與精緻小臉的她，在如涵控股官網中，幾十個青春靚麗的女孩子頭像中，位列第一。

念大學期間，張大奕就已在大陸時尚雜誌「瑞麗」等擔任平面模特，她的伯樂，也就是如涵控股董事長馮敏和妻子陳思佳，先是在2011年開了一家淘寶店「莉貝琳」，找來張大奕當店鋪模特。

三年後，馮敏的生意遇到了瓶頸，淘寶平台的流量越來越貴，行銷費用水漲船高，攤薄了利潤，於是他摸到了一條新的門路，由微博這樣的社交媒體導入便宜流量，帶動銷售。

張大奕在模特行業打滾多年，厭倦了每天按照客戶要求來搭配衣服、化妝、機械式拍照，和馮敏求變的想法一拍即合，決定新開一家淘寶店，由張大奕負責引流變現，馮敏負責店鋪裝修、客服及供貨。

對微博經營，張大奕相當勤奮，經常在評論區和粉絲互動，開店早期，一名粉絲對店鋪的一款圍巾提出質疑，認為價格太貴，張大奕二話不說，立刻拍了一條五分鐘的短影音，從材質、功能等各方面講解圍巾價值，打消粉絲的顧慮，慢慢地粉絲們親切地稱她為「大姨媽」。

香港經濟日報報導，張大奕開設的淘寶店成了淘寶上的大熱網店，隔年在網路賣服飾的年收入壓倒一線女星范冰冰。

2019年，如涵控股登陸美國那斯達克，光是2017至2019年，張大奕旗下淘寶店鋪均貢獻如涵控股逾半營收。

張大奕在「阿里足跡」的訪問中曾提到，在創業之路面對很多質疑的聲音，她說︰「我是生於網路世代，也可以說我是在質疑聲中長大。」

她表示，在網路世界，會有各種各樣的質疑的聲音，她沒有受這些負面想法影響，而是用自己最熟悉，又最直接與消費者交流的方法來反撃這些質疑聲音「做直播」。

她曾在直播中介紹一款洗面乳，當時也面臨許多質疑的聲音，她乾脆帶團到日本，將生產過程、供應鏈分享的內容，全部拍成影片直播，結果這樣極高透明度的方式，獲得市場接受。