高雄蘇州交流 談經濟復甦

新冠疫情正在世界各地蔓延，經濟復甦迫在眉睫。蘇州與高雄昨（1）日展開一場疫後經濟復甦視訊交流，分享蘇州衝破疫情困境、復甦經濟的經驗。

新華社報導，視訊會上，圍繞疫情舒緩後如何研判復工復學標準、如何復甦旅遊餐飲等服務業、保障就業、江蘇如何幫助台企台商應對疫情復工復產等問題，雙方進行交流。蘇州市疾病預防控制中心副主任張鈞表示，為防範風險，蘇州充分發揮傳染病聯防聯控機制的作用，清楚掌握每個入蘇人員14天以來的行動軌跡，根據入蘇人員的情況分類管控。

「蘇州旅遊市場復甦是政府推動，企業行動，」蘇州大學社會學院旅遊系教授魏向東說，蘇州主政官員成為蘇州金牌導遊，以古城獨有的文化魅力撬動旅遊夜經濟，打出旅遊消費組合拳，刺激旅遊業復甦。

蘇州市台協會副會長錢永昌表示，蘇州從加大金融支持、穩定職工隊伍、減輕企業負擔等方面，推出多重惠企政策，為台企贏得寶貴的生產自救時間，讓廣大台商在大陸發展更加安心。