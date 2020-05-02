陸遊戲業營收大增49%

遊戲產業顯然是為數不多的新冠肺炎疫情受惠產業。

根據大陸互聯網及遊戲整合營銷服務公司「伽馬數據」發布的報告，今年第1季，中國大陸移動遊戲市場營收達到近人民幣550億元（約新台幣2,338億元），不僅創歷史新高，且年成長率超過49%。

根據伽馬數據發布的「疫情防控期遊戲產業調查報告」，在擁有遊戲業務的上市企業中，今年第1季公司淨利潤增長超過30%、50%和100%的企業家數占比均超過去年，部分企業淨利潤年成長率甚至超過200%。

伽馬數據分析A股前十大上市遊戲企業市值還發現，儘管今年第1季A股整體市值下降，但這十家上市公司的合計市值卻逆勢增長。

伽馬數據的報告更認為，在前一段疫情防控期間內，遊戲已成為大陸民眾重要的精神文化產品。

而且由於疫情防控正值春節，節日社交的剛需也大量從線下轉移到線上，遊戲成為大陸民眾線上社交的重要工具之一。

從iOS免費榜前20名來看，今年前三個月，月活躍用戶數量（MAU）比去年同期出現明顯增長，顯示疫情防控期間，不少被迫「宅在家」的人選擇遊戲作為日常娛樂。

報告稱，過去春節期間往往伴隨著大量的線下交往娛樂活動，但疫情防控下，遊戲成為了重要的線上替代平台。

例如，今年春節不少人就透過網路棋牌遊戲，滿足家庭、朋友社交的需要，也為長時間在家隔離減壓。

從iOS免費榜可以看出，2020年除夕後棋牌類代表性產品排名都出現大幅度攀升，而2019年則未出現類似情況，可以看出網路棋牌遊戲替代線下娛樂的作用。

伽馬數據針用戶的調查也顯示，87%的用戶在疫情防控期間玩過遊戲，65%的用戶認為遊戲很好地緩解了宅在家的郁悶情緒，42%的用戶表示曾和家人朋友一起遊戲。