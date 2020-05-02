陸36家上市銀行 去年一天賺197億

36家上市銀行2019年年報全部出爐，營收年增10.2%，淨利年增6.9%，日均淨賺人民幣45.8億元（約新台幣197億元），有三家上市銀行人均年薪超過人民幣50萬元（約新台幣215萬元）。

中新經緯報導，在營收方面，工商銀行以人民幣8,551.64億元居所有銀行之冠。招商銀行、北京銀行和渝農商行則分別是股份制商業銀行、城商行和農商行營收之冠。

從年增率來看，城商行整體增速較快，收入增長約18.7%；國有銀行增速最慢，年增7.9%，36家上市銀行中，青島銀行的營收增速最快，達30.4%。

在淨利方面，去年36家上市銀行合計淨利為人民幣1兆6,727億元，日均淨賺人民幣45.8億元。其中，工商銀行以3,122.2億元位居第一，建設銀行、農業銀行、中國銀行的淨利均超過人民幣千億元。

在年增率方面，36家上市銀行淨利增速均為正增長，中國銀行淨利增速僅4.1%，不僅在六大國有銀行中增速最低，在36家上市銀行中也墊底。

上市銀行業績增長也帶動銀行從業人員薪資上漲，據wind統計數據顯示，上市銀行員工人均年薪從人民幣38.1萬元增至40.1萬元，年增5.14%。

有三家銀行的人均年薪超過人民幣50萬元，分別是浙商銀行、平安銀行和杭州銀行的60.3萬元、59.8萬元和54.2萬元。

除了員工薪資，高層主管的薪資也是年報看點。在已披露的董事長和行長薪資中，最高的是平安銀行行長胡躍飛，稅前報酬為人民幣466萬元。