A股Q1淨利 銀行貢獻過半

第1季A股上市銀行淨利占A股全部上市公司淨利的比率達53%，比去年同期增加13個百分點。這意味銀行業貢獻A股過半利潤，受新冠疫情衝擊相對較小。

A股上市銀行和實體經濟一樣，第1季受到新冠疫情衝擊，營收、淨利增速有所放緩，但增速仍為正值。

界面新聞報導，在36家上市銀行中，僅十家不良率較上季升高，有12家持平、14家下降，資產品質表現超出市場預期。

報導引述一家股份制銀行零售風險部門負責人表示，受疫情影響無法還款的客戶，要到第2季開始才會逐步納入不良，因此第1季不良率上升不會太明顯。

瑞銀投資研究部人士也指出，突發疫情生成的不良資產並不會全部在今年暴露出來，官方的扶持、對沖措施（例如暫緩催收），可能導致一部分不良生成延續到明年。

Wind數據顯示，36家上市銀行中，除工商銀行、江陰銀行之外，其他34家銀行營收增速均為正值，青島銀行營收增幅最高，達37.6%。在淨利方面，除渝農商行之外，其他35家銀行增速均為正值。

申萬宏源銀行業首席分析師馬鯤鵬指出，銀行在資本金允許的範圍內，以最大力度進行信貸投放，全力滿足實體融資需求。信貸規模增長是第1季銀行獲利增長的最大因素。

數據顯示，第1季36家上市銀行新增信貸投放人民幣5.3兆元，比去年同期增加1.6兆元。

Wind數據顯示，第1季A股上市銀行淨利合計為人民幣4,954億元，比去年同期增加237億元，占A股全部上市公司淨利比率達53%，比去年同期增加13個百分點。

但與去年同期相比，今年第1季絕大部分上市銀行營收、利潤增速均有所下滑，數量分別為28家、26家，這意味新冠疫情對銀行業績還是有一定影響。