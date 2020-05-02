報復性存款 每日湧入3,000億

新冠肺炎疫情趨緩，大陸尚未出現「報復性消費」，但「報復性存款」已早一步到來。大陸央行調查，今年第1季傾向於「更多儲蓄」的居民占53.0%，比前一季上升7.3個百分點。與此同時，第1季大陸住戶存款大增人民幣6.47兆元，等於平均每天有超過新台幣3,000億元存款湧入銀行。

中國人民銀行近日公布的「2020年第1季度城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，傾向於「更多消費」的居民占22.0%， 比上季下降6.0個百分點；傾向「更多投資」的占25.0%，下降1.3個百分點。但傾向「更多儲蓄」的則明顯增加。

與此同時，人行公布的「2020年一季度金融統計數據報告」指出，今年首季大陸住戶存款增加人民幣6.47兆元。亦即，平均每天有超過人民幣710億元的存款湧入銀行。

新華網指出，針對「報復性存款」現象，近期在社交媒體上也引起廣泛討論。有網友說，「最重要的原因是老百姓受疫情影響，對未來有一種未知和恐慌，有錢也不敢消費、不願意消費。」中新網稱，大陸一季度住戶存款大增，原因之一是受到疫情影響，所有人當季無法出門吃喝玩樂，消費大幅下降，省下的錢只好存起來；其次則是「積穀防饑，預防性儲蓄」。

根據大陸國家統計局的數據，今年第1季，大陸居民收入出現多年來罕見的下滑，全國居民人均可支配收入實際下降3.9%。

中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍表示，受到疫情衝擊，不少居民感受到收入減少壓力，對未來收入預期不穩定，危機感增強，於是很多人存錢意識提高了，開始增加儲蓄、減少開支。

新時代證券首席經濟學家潘向東也認為，無論是自然災難，貨是瘟疫這類公共衛生事件，都會對人們的消費心理產生影響。他指出，災難會導致未來收入和支出的劇烈波動，為確保將來有更多資源應對這種不確定性，人們自然會削減消費、增加預防性儲蓄。趙錫軍指出，當前投資市場風險增高，避險情緒上升，也讓很多人將投資轉換為存款。