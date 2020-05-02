利空罩頂 離岸人民幣大跌

離岸人民幣對美元匯率在5月的第一天明顯走弱，盤中一度下跌超過500個基點，並跌破7.13元，最低曾來到7.1350，創近一個月來新低。之後隨著美元指數回落，離岸人民幣對美元貶值幅度也收斂，昨日晚間8時已來到7.1238。

人民幣對美元即期匯率在「五一」假期前的最後一個交易日，官方收盤報7.0519，較前一交易日上漲229個基點，單周累計上漲310個基點，夜盤收報7.0629元，較上一交易日夜盤收盤上漲126個基點。

對於昨天離岸人民幣突然大跌，21世紀經濟報導援引分析人士指出，可能原因有三：一是美國總統川普揚言，將就新冠肺炎疫情對中國大陸採取報復行動。

路透報導，美國正考慮為中國處理新冠病毒疫情不力，採取一系列報復措施。據稱，美國列入考慮的報復措施包括：制裁、新一輪關稅或其他貿易限制，以及可能解除某些中國的主權豁免權（Sovereign Immunity）。

其次，美國聯準會29日宣布將基準利率維持在0%到0.25%的區間，並重申會利用「所有工具」支撐美國經濟，因為新冠病毒疫情不僅會嚴重拖累短期前景，還對中期展望構成「相當大的風險」。

聯準會主席鮑爾在會後記者會中更表示，第2季經濟活動可能以空前的速度下滑。

第三，美國近期多項經濟數據十分慘淡，其中勞工部4月30日公布，美國近六周累計新增失業人數已超過3,000萬人。

白宮經濟顧問哈塞特日前估計，美國4月失業率可能高達16%。

不過，興業研究最新報告認為，4月市場風險偏好如期回升，美元流動性緊張的局面也好轉，美元指數在短暫走弱後重返100關口反覆拉鋸。展望5月，美元指數將延續較強勢的表現，從而牽動人民幣匯率表現。