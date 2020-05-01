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昆山台商五一假期趕工 仁寶、緯創產能已超過去年同期
大陸今（1）日進入五一小長假，在大陸台商集聚的江蘇昆山，不少台商正加班趕工，力求把落後的訂單補起來。
中新社報導，在昆山捷安特自行車生產線上，工人正熱火朝天地趕工。捷安特公司董事長特別助理劉斌表示，為降低(新冠肺炎)疫情感染風險，很多人選擇自行車作為交通工具，目前全球市場銷大於產，公司正全力以赴趕訂單，預計到今年9月產銷才能平衡。
劉斌說，2月底捷安特80%員工復工，如今產量已超過春節之前。
捷安特電動自行車(昆山)人事課長俞靜娟說，受益於階段性減免社會保險費政策，企業現金流相對充裕，減輕經營壓力，可以更好地復工復產。
報導稱，昆山現有台資規上工業企業在2月21日已全面復工，昆山台商目前基本達產、滿產，仁寶、緯創等龍頭台商產能已超過去年同期。
昆山市台協青年會會長陳語歡認為，創業台青可借助當地融資政策走過低潮；就業台青適用稅額減免政策，還可參與昆山新推出的人民幣5,000萬元生活消費券活動；而二代台青可享受企業短期免稅等政策。
數據顯示，今年第1季昆山市新批台資項目30個，增資項目14個，新增投資總額超過10億美元。
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