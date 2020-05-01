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陸海關統計：3月以來出口防疫物資超過700億人民幣

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸海關關員對進出境船員進行體溫檢測。圖／取自大陸海關總署網站
大陸海關關員對進出境船員進行體溫檢測。圖／取自大陸海關總署網站

大陸海關總署今日發布統計，表示自三月以來大陸出口防疫物資超過人民幣700億元，並指出在四月份以來，出口防疫物資呈現明顯增長趨勢。

據大陸海關總署網站消息， 3月1日至4月30日，大陸共驗放出口主要防疫物資價值人民幣712億元。包括：口罩278億個，防護服1.3億件，新型冠狀病毒檢測試劑盒7341萬人份，紅外測溫儀1257萬件，呼吸機4.91萬台，病員監護儀12.4萬台，護目鏡4363萬副，外科手套8.54億雙。

該則消息指出，4月份以來，大陸出口防疫物資呈明顯增長態勢，日均出口額從上旬的約人民幣10億元（約台幣42億元），增至近期日均人民幣30億元（約台幣126億元）以上，一個月內持續增長逾3倍。

該則消息指出，防疫物資品質直接關乎世界各國人民的生命安全和健康，關乎大陸的國家聲譽和全球的防疫能力。大陸海關總署將會同相關部門採取有力措施加強監管優化服務，持續加大違法違規出口防疫物資行為查處力度，嚴厲查處不合規出口防疫物資。

大陸海關總署更稱，「大陸防疫物資的出口，為國際社會共同抗擊疫情提供了支援和保障，體現了中國負責任大國的擔當」。

人民幣 海關 疫情

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