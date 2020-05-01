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新冠確診陸納非工傷 「意外傷害險」可理賠
新冠疫情擋不住，保險怎麼買？台灣認定屬醫療險，有人壽公司推出法定傳染病保單；但在大陸，北京則將新冠肺炎納入非工傷意外傷害險範圍。
北京市今日舉行的新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市總工會副主席、新聞發言人趙麗君宣佈，將新冠肺炎納入「非工傷意外傷害險」範圍。
不同於台灣，大陸對新冠確診的保費給付會更有保障嗎？專家指出，意外傷害保險是屬於第三類保險範疇，投保方便，可以附加在重疾險和壽險等後面投保，並且保費低，保障高，適合大多數的家庭購買。
專家也指出，意外傷害保險是建立財險和壽險之間的一種保險形式，屬於保險的第三範疇，有的一些國家不允許一家保險公司同時經營壽險和非壽險，但意外傷害保險是一個破例，壽險公司和非壽險公司都可以經營。
意外傷害保險承保的風險主要是意外傷害，當遭受不幸身故或因病喪失工作能力，傷殘，死亡，根據保險合同約定，保險公司對被保險人或受益人給付保險金或者年金，解除所造成的經濟困難。
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