陸生、準陸生發聲明 盼兩岸別讓陸生消失

大陸暫停今年陸生赴台升學就讀，一群陸生與準陸生昨日在網路上發表聲明，指出大陸教育部的決定是出自於大陸對台施壓的政治考慮，而非台灣暫緩陸生入台的不公政策，並呼籲大陸應持續開放陸生赴台就讀、台灣應儘快開放在學陸生返台，盼兩岸放下「逢台必獨」與「逢中必反」的敵意。

大陸教育部4月9日宣布，綜合考慮當前疫情與兩岸關係形勢，決定暫停今年大陸各地各學歷畢業生赴台升學就讀。

微信公眾號「不要讓陸生消失」在昨日發表一篇陸生與準陸生的聲明。聲明呼籲兩岸當局不要讓陸生消失，持續開放陸生赴台就學，因陸生實際上可能是最瞭解台灣的大陸人，也是最有可能在兩岸間實現理解與溝通的人。

聲明首先表示了陸生在台灣的處境，在台灣受到「三限六不」的歧視性政策影響，並且有來自政黨政治及民間輿論基於對中國大陸的敵意和不理解之上的偏見與不友善。而在大陸同樣感受到政治與民間輿論中或隱或顯的不信任與不友善。

聲明指出，這種在兩岸都不被理解和接納的尷尬處境，是陸生經驗中一直以來不可回避的政治底色。

對於大陸教育部暫停今年陸生赴台，聲明則認為，削減與暫停陸生赴台與削減與暫停自由行是在同個對台緊縮的脈絡下頒布的決定，即便沒有新冠肺炎疫情、沒有台灣暫緩陸生入境，只要兩岸緊張關係持續，便終會走到暫停陸生赴台的境地。

聲明說，這從2016年台灣政黨輪替以來，中國大陸便降低赴台交流的政府官員層級，並減少各級政府機關、台辦、學者、陸生與陸客赴台名額。其中最為一般民眾知曉的便是削減赴台自由行申請名額，直至2019年8月1日全面暫停自由行。

同樣地，大陸教育部自2016年起縮減學士班陸生名額（由2015年2134名，減少到2019年的800名）；2018年又規定，台灣招收陸生要和大陸學校同一時間分發。

聲明指出，禁止陸生赴台並非一般而言國家或政府會提供的「保護」，也不是我們想要的介入和協助。

聲明最後並呼籲以下三點：

（一）中國大陸教育部持續開放陸生赴台就學，並擴大陸生赴台名額，取消相關政策限制。 （二）台灣防疫指揮中心與教育部應依據目前台灣疫情平穩和大陸疫情緩和狀況，儘快開放在學陸生返台，並對於受到「暫緩陸生入台」措施影響的陸生提供行政和教育資源的協助。 （三）兩岸官方與民間應以和平、理性溝通為互動準則，放下對彼此的偏見和「逢台必獨」或「逢中必反」的敵意，尋求以不斷地理解和溝通推動兩岸關係的良善發展。