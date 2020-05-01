慘不忍「賭」 澳門賭場4月生意暴跌9成7

大陸今年第1季汽車產銷量大跌逾四成，為此，中共國家發展改革委等11個部門連袂下發「關於穩定和擴大汽車消費若干措施的通知」，提出將鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務、延長新能源汽車購置補貼政策至2022年底等五大措施，希望穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行。

2020-05-01 01:47