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慘不忍「賭」 澳門賭場4月生意暴跌9成7
澳門賭場2月因疫情一度停業15天，2月20日賭場重開至今，依舊慘不忍「賭」，4月即使沒有限賭令但疫情阻斷客源，澳門博彩業收入暴跌9成7。
澳門博彩監察協調局今日公布最新統計，4月澳門博彩收入7.54億澳門元，比上年銳減96.8%，較上月則跌超85%。
疫情影響澳門賭場生意，累計今年以來前4個月博彩收入為312.4億澳門元，急跌6成。雖然疫情好轉，但因澳門賭場客源約93%來自大陸，陸客因檢疫大幅減少入境，3月營收已跌近8成，4月更暴跌9成7，賭場生意每況愈下。
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