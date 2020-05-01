快訊

老闆貸款發薪…員工卻不想拿 因「失業能領更多」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅籌回A開大門 BAT們摩拳擦掌

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸證監會下調紅籌回A門檻，「市值人民幣200億科技領先者」即可申請。資料照片
大陸證監會下調紅籌回A門檻，「市值人民幣200億科技領先者」即可申請。資料照片

大陸證監會下調紅籌回A門檻，「市值人民幣200億科技領先者」即可申請。過去在境外上市的「BAT們」，回歸陸股主板、中小板、創業板和科創板等上市，正躍躍欲試。

第一財經報導，證監會昨〈4月30日〉發佈《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，針對已在境外上市的紅籌企業和尚未境外上市的紅籌企業，在境內發行股票或CDR(中國存托憑證)，回歸A股入市標準大大降低。

其中，針對已境外上市紅籌企業的市值要求，提供兩條標準供選擇：一是市值不低於人民幣 2000 億元；二是市值人民幣 200 億元以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位。

對於尚未境外上市的紅籌企業申請在境內上市的，企業需要在申報前就存量股份減持等涉及用匯的事項形成方案，報證監會徵求相關主管部門意見。

按照最新標準來看，包括阿里巴巴、騰訊、美團點評、京東、拼多多、網易、百度、小米等科技企業，市值都在人民幣2000億以上；而人民幣市值200億以上的科技公司則包括了騰訊音樂娛樂集團、微博、愛奇藝、攜程等。

凡德投資總經理陳尊德認為，政策將對百度、京東等已在美上市、近年傳出計畫在香港二次IPO的中概股更具吸引力，因為A股退出時流通性比港股好，而且A股估值相較港股更高，股東的股權價值也會更高。

百度董事長兼首席執行官李彥宏表示，2005年百度從美國上市之後就和證監會交流過，希望能夠回A股上市，百度時刻準備著， 「不需要特殊政策支援，只要讓我們上就行。」

针对红筹企业回A上市门槛大降，华菁证券常务副总经理魏山巍表示， A股將与港股並列同一起跑线，为上市公司提供多地资本布局的新选项。如果科技龍頭明星企業吸引到A股市場，將對整個市場的振興起到很大作用，同時提升A股指數。

人民幣 百度 港股

延伸閱讀

賣水毛利超60%、年賺215億 農夫山泉港股IPO前分紅412億

紅籌股回歸A股門檻放寬 人民幣200億元市值即可申請

京東轉進香港 最快6月上市

中概股回歸…百度、攜程接棒

相關新聞

慘不忍「賭」 澳門賭場4月生意暴跌9成7

澳門賭場2月因疫情一度停業15天，2月20日賭場重開至今，依舊慘不忍「賭」，4月即使沒有限賭令但疫情阻斷客源，澳門博彩業...

紅籌回A開大門 BAT們摩拳擦掌

大陸證監會下調紅籌回A門檻，「市值人民幣200億科技領先者」即可申請。過去在境外上市的「BAT們」，回歸陸股主板、中小板...

陸生與準陸生發表聲明 呼籲兩岸不要讓陸生消失

針對中國禁止陸生赴台就學，一群陸生、準陸生昨天發表聲明，批評中國教育部此舉是「對台施壓的政治考慮」，既損害今年申請赴台讀...

賣水毛利超60%、年賺215億 農夫山泉港股IPO前分紅412億

賣水的農夫山泉以年收入超人民幣240億元（約新台幣1032億元）、毛利超60%、年賺近人民幣50億（約新台幣215億），...

大陸救車市 五招衝買氣

大陸今年第1季汽車產銷量大跌逾四成，為此，中共國家發展改革委等11個部門連袂下發「關於穩定和擴大汽車消費若干措施的通知」，提出將鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務、延長新能源汽車購置補貼政策至2022年底等五大措施，希望穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行。

滬五個中心建設 18跨國公司助攻

上海市浦東新區上月29日舉行推動總部經濟高質量發展大會，18家跨國公司地區總部意向項目在會上集中簽約，為上海「五個中心」建設核心承載區提供重要助推力。

基礎建設REITs試點 起步走

大陸宣布開放不動產證券化，證監會、國家發改委昨（30）日聯合發布「關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作的通知」，這意味基礎設施領域公募REITs試點正式起步。

昆明5大新基建 投資萬億元

雲南省昆明市30日召開新聞發布會，該市近日推出「昆明市新型基礎設施建設投資計畫實施方案」（下稱《實施方案》），將對5G、人工智能、工業互聯網及物聯網、智慧+、軌道和航空等五大新型基礎設施領域投資萬億元（人民幣，下同）實施394個重點項目。

海南自貿港 推6項創新案例

海南省委深改辦（自貿辦）日前召開2020年第一批海南自由貿易港新聞發布會，介紹6項制度創新案例。

大陸首場 浙江服貿雲展會揭幕

浙江省首場數字服務貿易雲展會4月29日在杭州拉開帷幕，這也是大陸國內率先召開的以服務貿易為主題的雲展會。

刺激汽車消費 大陸祭5大措施

大陸國家發改委29日表示，為促進經濟社會平穩運行，國家發改委等11部門已發出通知，推出一系列政策穩定和擴大汽車消費。

終極目標…保護貨幣主權

人行數位貨幣領跑全球率先試點，專家解讀兩大方向：防洗錢、保護貨幣主權。未來支付寶和微信支付將接入人行數位貨幣，可追溯資金流向，防範洗錢；人行發行數位貨幣最終目的是保護貨幣主權，人民幣國際化。

熱門新聞

已攻陷11省！中國再爆神秘病毒 日媒：不排除突變傳人

離婚隔天前夫中2400萬彩券 她氣炸提告怒討獎金

陸報告：贏過北京 武漢成網友最想去旅遊的城市

88人要被查處？國台辦：民進黨羅織罪名打壓赴大陸就業

龐培歐表態反對香港23條立法 港前特首例四點回擊

特斯拉中國宣佈降價 擁抱補貼政策

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。