紅籌回A開大門 BAT們摩拳擦掌

大陸證監會下調紅籌回A門檻，「市值人民幣200億科技領先者」即可申請。過去在境外上市的「BAT們」，回歸陸股主板、中小板、創業板和科創板等上市，正躍躍欲試。

第一財經報導，證監會昨〈4月30日〉發佈《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，針對已在境外上市的紅籌企業和尚未境外上市的紅籌企業，在境內發行股票或CDR(中國存托憑證)，回歸A股入市標準大大降低。

其中，針對已境外上市紅籌企業的市值要求，提供兩條標準供選擇：一是市值不低於人民幣 2000 億元；二是市值人民幣 200 億元以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位。

對於尚未境外上市的紅籌企業申請在境內上市的，企業需要在申報前就存量股份減持等涉及用匯的事項形成方案，報證監會徵求相關主管部門意見。

按照最新標準來看，包括阿里巴巴、騰訊、美團點評、京東、拼多多、網易、百度、小米等科技企業，市值都在人民幣2000億以上；而人民幣市值200億以上的科技公司則包括了騰訊音樂娛樂集團、微博、愛奇藝、攜程等。

凡德投資總經理陳尊德認為，政策將對百度、京東等已在美上市、近年傳出計畫在香港二次IPO的中概股更具吸引力，因為A股退出時流通性比港股好，而且A股估值相較港股更高，股東的股權價值也會更高。

百度董事長兼首席執行官李彥宏表示，2005年百度從美國上市之後就和證監會交流過，希望能夠回A股上市，百度時刻準備著， 「不需要特殊政策支援，只要讓我們上就行。」

针对红筹企业回A上市门槛大降，华菁证券常务副总经理魏山巍表示， A股將与港股並列同一起跑线，为上市公司提供多地资本布局的新选项。如果科技龍頭明星企業吸引到A股市場，將對整個市場的振興起到很大作用，同時提升A股指數。