賣水毛利超60%、年賺215億 農夫山泉港股IPO前分紅412億

賣水的農夫山泉以年收入超人民幣240億元（約新台幣1032億元）、毛利超60%、年賺近人民幣50億（約新台幣215億），正式開啟IPO登陸港股上市。

特別的是，農夫山泉港股IPO前分紅96億（約新台幣412億），大額分紅，大股東自然分得不少。尤其持股約87.44%的農夫山泉創始人鐘睒睒，也分紅入袋人民幣84億（約新台幣361億）。

一旦掛牌上市，鐘睒睒的身價將高達1300億港元（約新台幣5000億），超過王健林家族。

農夫山泉是大陸包裝飲用水龍頭企業，主要產品含括包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等。自2012年以來，農夫山泉已經連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一。

據全球最大的企業增長諮詢公司Frost & Sullivan調查，大陸包裝飲用水市場2019年零售總規模達人民幣2017億元，其中，農夫山泉排名第一，以人民幣422億元的零售額遙遙領先。

賣水有多賺錢？農夫山泉申請上市的招股書顯示，每賣出1元的飲用水，就能從中賺到0.6元，賣水毛利率超60%。

農夫山泉制付的秘訣，如同它號稱「大自然搬運工」，也就是水源依靠的是協力廠商廠商供水，並非全部自己開採天然取水，農夫山泉在大陸共有10個水源地，分佈在浙江千島湖、廣東萬綠湖、湖北丹江口、新疆天山瑪納斯、四川峨眉山、陝西太白山、吉林長白山、貴州武陵山、黑龍江大興安嶺、河北霧靈山。

在每個水源地周邊農夫山泉都建立了包裝飲用水生產基地，特別將重點針對位於浙江千島湖、廣東萬綠湖、吉林長白山的生產產能進行擴大。。

隨著招股書的披露，農夫山泉背後的神秘創始人及資本版圖浮也出水面。在賣水之前，66歲的農夫山泉創始人鐘睒睒，在商場上成名作是龜鱉丸。

鐘睒睒1991年成為娃哈哈廣西和海南的總代理商。他發現海南流行吃龜鱉煲制的養生湯， 1993年10月他設立海南養生堂藥業，推出養生堂龜鱉丸，由於產品獨特，養生魚鱉丸問世的第一天就被搶購一空，短短一年養生魚鱉丸就從海南賣到全大陸，鐘睒睒也賺得人生的第一個1000萬人民幣。

之後鐘睒睒擴大收購橫跨保健品、生物製藥、飲料、食品四大領域，旗下擁有近10 個不同的品牌。

鐘睒睒1996年更在杭州投資創立農夫山泉，打造出農夫山泉、尖叫等知名飲料品牌。

上證報報導，出生於浙江諸暨的鐘睒睒，做過泥水匠、種過蘑菇、賣過窗簾，先後待過江南雜誌社和浙江日報社當過記者，之後南下淘金，才白手起家，身價過億。

也因此，鐘睒睒行事甚為低調，雖然擅長行銷，但業內人士稱對待供應商的態度卻居高臨下，被稱為「獨夫」，商界評價「甚至沒有一個商業上的朋友」。