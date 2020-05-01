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基礎建設REITs試點 起步走

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸宣布開放不動產證券化，證監會、國家發改委昨（30）日聯合發布「關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作的通知」，這意味基礎設施領域公募REITs試點正式起步。

大陸基礎設施投資的資金來源以財政支出和銀行債務為主，證券化率很低。據估算，大陸基礎設施累計投資額約為人民幣113.68兆元，只要百分之一的證券化率即可達到人民幣兆元級的市場規模。

市場評估，大陸開放基礎設施領域REITs的市場，主要是著眼新基建，拓寬更多、更大的融資管道。新華社報導，REITs試點聚焦基礎設施領域，包括倉儲物流、交通、汙染治理、市政工程等傳統基礎設施「補短板」專案，也包括資訊網路等新型基礎設施專案。

這次大陸開展基礎設施REITs試點，以5G基站、資料中心、人工智慧等為代表的新型基礎設施成為當前投資熱點。

監會債券部主任陳飛表示，在基礎設施領域開展公募REITs試點，能夠提升直接融資比重，降低企業槓桿率。

同時REITs作為中等收益、中等風險的金融工具，具有流動性高、收益穩定、安全性強等特點，有利於豐富資本市場投資品種，拓寬社會資本投資渠道。

國家發展改革委投資司副司長韓志峰表示，基礎設施REITs試點有利於盤活存量資產，將回收資金用於新的基礎設施和公用事業項目建設，彌補投資資金不足，形成良性投資循環，是基礎設施投融資機制的重要創新。

REITs即房地產信託投資基金，是實現不動產證券化的重要手段，是一種通過發行收益憑證匯集多數投資者的資金，交由專門投資機構進行房地產投資管理，並將投資綜合收益按比例分配給投資者的一種信託基金。

但REITs在中國還處於起步階段，大陸要投資或物業融資，大多選擇到香港或新加坡市場。據戴德梁行和中國房地產協會金融專業委員會調查，在香港、新加坡和日本三地REITs市值合計占比達92%。

值得注意的是，目前大陸類REITs在海外市場主要還是開發商的物業，一旦開放市場，從投資者角度看，REITs可提供定期、可預測和穩定的現金分派，市場預估投資人對此有濃厚興趣。

亞太房協分析，中國類REITs在最近五年上升非常快，類REIT的票面利率高於同期AAA公司債券到期收益率。分析認為，大陸的經濟增長仍然是世界上最強勁的，投資大陸房地產投資信託基金將比購買實物資產更具吸引力。

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