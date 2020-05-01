大陸救車市 五招衝買氣

大陸今年第1季汽車產銷量大跌逾四成，為此，中共國家發展改革委等11個部門連袂下發「關於穩定和擴大汽車消費若干措施的通知」，提出將鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務、延長新能源汽車購置補貼政策至2022年底等五大措施，希望穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行。

中國大陸2018年全年汽車產銷量出現28年來首次下滑後， 2019年汽車產銷量又分別下跌7.5%和8.2%，降幅比前一年又分別擴大3.3和5.4個百分點。

在市場連續兩年衰退後，據中國汽車工業行業協會統計，受新冠肺炎影響，今年第1季，中國汽車產銷分別為347.4萬輛和367.2萬輛，較去年同期分別大降45.2%和42.4%。

這使得大陸各大車廠除上汽集團外，其餘各家車廠幾乎都陷入虧損。根據上汽集團29日發布的季報，上汽集團1至3月淨利潤為人民幣6.91億元，較去年同期減少91%。

廣汽集團、北京汽車今年第1季均出現小幅虧損，總部位於湖北的東風汽車則虧損人民幣2,764萬元。

但民營車廠比亞迪第1季淨虧損達人民幣4.71億元，長城汽車虧損額度更達到7.4億元。

為此，大陸國家發展改革委等部門連袂下發的前述「通知」提出了五大應對措施，首先將輕型汽車（不超過3.5噸）最新排放標準、「國六排放標準」顆粒物數量限值生產過渡期截止時間，由今年7月1日前順延至2021年1月1日前。

其次，將新能源汽車購置補貼政策及新能源汽車免徵車輛購置稅優惠延至2022年底，並將加快推動新能源汽車在城市公共交通等領域的推廣應用。

第三，將加快淘汰報廢老舊柴油貨車。中共中央財政補助將透過「以獎代補」方式，支持引導京津冀及周邊地區、汾渭平原等重點地區，加快完成淘汰100萬輛老舊營運柴油貨車的目標。

第四將透過落實全面取消二手車限遷政策，加快二手車流通，以帶動新車消費。

與此同時，自今年5月1日至2023年底，將對二手車經銷企業銷售舊車，減按銷售額的0.5%徵收增值稅。

第五是透過適當下調購車自備款比例和貸款利率、延長還款期限等方式，加大對汽車個人消費信貸支持力度，持續釋放汽車消費潛力。