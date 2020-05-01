快訊

俄羅斯總理確診感染新冠肺炎 職務由第一副總理代理

滬五個中心建設 18跨國公司助攻

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市浦東新區上月29日舉行推動總部經濟高質量發展大會，18家跨國公司地區總部意向項目在會上集中簽約，為上海「五個中心」建設核心承載區提供重要助推力。

新華社報導，上海新浦東新區開發開放30年以來，一直是跨國公司投資的熱土，總部經濟也是浦東發展的優先選項。借助於自貿試驗區的制度創新，位於浦東金橋的沃爾沃建築設備（中國）有限公司走通了國內離岸貿易結算業務的第一單，推動了離岸貿易在浦東的先行先試。今年1月，沃爾沃建築設備亞洲區總部從新加坡遷移到上海。

「這個改變的主要原因，是亞洲佔了沃爾沃建築設備超過50%的市場份額，而中國又是亞洲最重要的市場。」沃爾沃建築設備全球高級副總裁郭騰澤表示，在上海市浦東設立的亞洲區總部不僅服務中國大陸和亞洲市場，還會成為公司的全球三大總部之一，「我們非常期待與浦東建立更多的合作。」

中國龐大的內需市場是吸引跨國公司地區總部的重要因素。全球內窺鏡領軍企業卡爾史托斯公司表示，自入駐浦東新區以來，從2009年到2019年，卡爾史托斯的銷售收入增長超過12倍。

為了滿足不斷擴大的中國市場需求，卡爾史托斯德國總部決定，投資近2.65億元建設卡爾史托斯中國區總部，這是卡爾史托斯在海外最大的投資項目。

為跨國公司地區總部發展營造良好環境，浦東在大會現場發布「推進跨國公司地區總部高質量發展若干措施」。其中提到，支持跨國公司亞太總部、全球總部落戶浦東，為跨國公司地區總部優秀人才落戶提供綠色通道，鼓勵跨國公司地區總部拓展數字貿易、跨境電商等新模式、新業態，支持跨國公司適用資本項目外匯收入支付便利化政策，等等各項措施。

統計顯示，跨國公司投資浦東的長期戰略沒有因為疫情改變。截至目前，落戶浦東的跨國公司地區總部數量累計達340家，佔上海全市近一半。今年一季度，浦東新區利用外資逆勢上揚，實到外資金額21.55億美元，同比增長36.6%。

上海 建築

延伸閱讀

書商逃亡通緝6年 躲疫情才從上海返台今被訴

滬人工智能大賽 全網啟動

提振疫後經濟 上海火力全開

開放活水 浦東金橋綜合保稅區掛牌

相關新聞

上月製造業PMI回落

大陸國家統計局30日公布4月製造業採購經理人指數（PMI）為50.8，比上月回落1.2個百分點。官方解讀，雖然復工復產加快推進，但需求恢復弱於生產，加上外貿市場不確定性增加，製造業擴張力度減弱，經濟恢復仍遇瓶頸。

大陸救車市 五招衝買氣

大陸今年第1季汽車產銷量大跌逾四成，為此，中共國家發展改革委等11個部門連袂下發「關於穩定和擴大汽車消費若干措施的通知」，提出將鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務、延長新能源汽車購置補貼政策至2022年底等五大措施，希望穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行。

滬五個中心建設 18跨國公司助攻

上海市浦東新區上月29日舉行推動總部經濟高質量發展大會，18家跨國公司地區總部意向項目在會上集中簽約，為上海「五個中心」建設核心承載區提供重要助推力。

基礎建設REITs試點 起步走

大陸宣布開放不動產證券化，證監會、國家發改委昨（30）日聯合發布「關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作的通知」，這意味基礎設施領域公募REITs試點正式起步。

昆明5大新基建 投資萬億元

雲南省昆明市30日召開新聞發布會，該市近日推出「昆明市新型基礎設施建設投資計畫實施方案」（下稱《實施方案》），將對5G、人工智能、工業互聯網及物聯網、智慧+、軌道和航空等五大新型基礎設施領域投資萬億元（人民幣，下同）實施394個重點項目。

海南自貿港 推6項創新案例

海南省委深改辦（自貿辦）日前召開2020年第一批海南自由貿易港新聞發布會，介紹6項制度創新案例。

大陸首場 浙江服貿雲展會揭幕

浙江省首場數字服務貿易雲展會4月29日在杭州拉開帷幕，這也是大陸國內率先召開的以服務貿易為主題的雲展會。

刺激汽車消費 大陸祭5大措施

大陸國家發改委29日表示，為促進經濟社會平穩運行，國家發改委等11部門已發出通知，推出一系列政策穩定和擴大汽車消費。

終極目標…保護貨幣主權

人行數位貨幣領跑全球率先試點，專家解讀兩大方向：防洗錢、保護貨幣主權。未來支付寶和微信支付將接入人行數位貨幣，可追溯資金流向，防範洗錢；人行發行數位貨幣最終目的是保護貨幣主權，人民幣國際化。

人行數位幣啟動 蘇州首發

大陸央行發行數位人民幣將在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。首個落地試點在蘇州，今（1）日起，其薪水中的交通補貼的50%將以數位貨幣形式發放。大陸成為全球央行首個數位貨幣試點國家。

紅籌股回歸A股門檻放寬 人民幣200億元市值即可申請

紅籌企業回歸A市場有譜了，大陸證監會4月30日發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，業內人士認為，已在境...

特斯拉中國宣佈降價 擁抱補貼政策

新能源補貼加大、購車降息降首付…大陸11部委支持汽車消費送出政策紅包，特斯拉搶先第一宣佈降價，擁抱補貼政策。特斯拉30日...

熱門新聞

已攻陷11省！中國再爆神秘病毒 日媒：不排除突變傳人

離婚隔天前夫中2400萬彩券 她氣炸提告怒討獎金

太久沒進辦公室 新疆男子發現茶几長出大蘑菇

美國確診破百萬 胡錫進：若在中國早就鬧革命

香港教師扭曲鴉片戰爭起因 校方道歉官方調查

荷蘭駐台機構更名 陸國台辦：反對台荷發展官方關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。