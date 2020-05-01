滬五個中心建設 18跨國公司助攻

上海市浦東新區上月29日舉行推動總部經濟高質量發展大會，18家跨國公司地區總部意向項目在會上集中簽約，為上海「五個中心」建設核心承載區提供重要助推力。

新華社報導，上海新浦東新區開發開放30年以來，一直是跨國公司投資的熱土，總部經濟也是浦東發展的優先選項。借助於自貿試驗區的制度創新，位於浦東金橋的沃爾沃建築設備（中國）有限公司走通了國內離岸貿易結算業務的第一單，推動了離岸貿易在浦東的先行先試。今年1月，沃爾沃建築設備亞洲區總部從新加坡遷移到上海。

「這個改變的主要原因，是亞洲佔了沃爾沃建築設備超過50%的市場份額，而中國又是亞洲最重要的市場。」沃爾沃建築設備全球高級副總裁郭騰澤表示，在上海市浦東設立的亞洲區總部不僅服務中國大陸和亞洲市場，還會成為公司的全球三大總部之一，「我們非常期待與浦東建立更多的合作。」

中國龐大的內需市場是吸引跨國公司地區總部的重要因素。全球內窺鏡領軍企業卡爾史托斯公司表示，自入駐浦東新區以來，從2009年到2019年，卡爾史托斯的銷售收入增長超過12倍。

為了滿足不斷擴大的中國市場需求，卡爾史托斯德國總部決定，投資近2.65億元建設卡爾史托斯中國區總部，這是卡爾史托斯在海外最大的投資項目。

為跨國公司地區總部發展營造良好環境，浦東在大會現場發布「推進跨國公司地區總部高質量發展若干措施」。其中提到，支持跨國公司亞太總部、全球總部落戶浦東，為跨國公司地區總部優秀人才落戶提供綠色通道，鼓勵跨國公司地區總部拓展數字貿易、跨境電商等新模式、新業態，支持跨國公司適用資本項目外匯收入支付便利化政策，等等各項措施。

統計顯示，跨國公司投資浦東的長期戰略沒有因為疫情改變。截至目前，落戶浦東的跨國公司地區總部數量累計達340家，佔上海全市近一半。今年一季度，浦東新區利用外資逆勢上揚，實到外資金額21.55億美元，同比增長36.6%。