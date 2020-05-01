大陸首場 浙江服貿雲展會揭幕

浙江省首場數字服務貿易雲展會4月29日在杭州拉開帷幕，這也是大陸國內率先召開的以服務貿易為主題的雲展會。

新華社報導，本次雲展會由浙江省商務廳主辦，與芬蘭、義大利、英國、西班牙、德國、荷蘭、法國、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）等8個國家的政府部門和有關商協會雲端連線，共話服務貿易國際合作。

展會聚焦數字城市服務和中醫藥兩大領域，會期三天，自4月29日至5月1日，浙江省共有80餘家參展商在線參展，提供數字城市服務和中醫藥服務，海外有來自挪威、荷蘭等國家的180餘家企業雲上赴會。

當天，「浙江數字服務貿易雲展會」平台正式上線，該平台能幫助企業間實現「雲論壇」、「雲參展」、「雲對接」、「雲交易」、「雲簽約」，為企業提供雲展示解決方案，包括走入式場景體驗、3D訂製拍攝、直播間等服務，為國內外服務貿易企業搭建經貿合作和技術交流的平台。

本次雲展會重創新、重實效、重長效，發揮了浙江省數字經濟優勢。浙江省商務廳廳長盛秋平表示，疫情背景下，浙江率先舉辦全國首場服務貿易雲展會，正是積極應變之舉，發揮浙江服務貿易的先發優勢、數字產業的集聚優勢和世界知名展會公司採購商的資源優勢，努力「化危為機」，穩外貿、拓市場，應對疫情對經濟帶來的衝擊。

目前，浙江省與全球兩百多個國家和地區已有貿易往來。近年來，浙江服務貿易發展迅速，進出口總額穩居中國第四位，特別是國際服務外包規模全國排名第二。

第一季以來，浙江服務貿易逆勢上揚，服貿十二大領域中有十大領域都實現了正增長，特別是電信、計算機和信息服務進出口額達到313.23億元，同比增長118.8%。