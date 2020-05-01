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海南自貿港 推6項創新案例

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南省委深改辦（自貿辦）日前召開2020年第一批海南自由貿易港新聞發布會，介紹6項制度創新案例。

這6項制度創新案例包括：海南在博鰲樂城國際醫療旅遊先行區率先實現醫療和藥品協同監管；創新國土空間規劃實施管理制度體系；推出復工復產綜合保險；搭建一站式司法徵信服務平台；推出「旺工淡學」旅遊業人才培養新模式；創建刑事裁判財產性判項集中集約執行機制。

目前上述制度創新案例已取得良好的實施效果。海南省藥品監督管理局局長賈寧表示，海南在博鰲樂城國際醫療旅遊先行區創設醫療藥品監督管理局，將臨床急需藥械審批時間壓縮至7個工作日以內，不僅加快中國審評審批制度改革，還進一步強化了與國際藥械之間的同步，促進臨床真實世界數據應用研究。

海南省委深改辦（自貿辦）副主任張華偉表示，2019年海南自貿區重點推進12個方面制度創新，形成了6批71項制度創新案例，推動了營商環境不斷優化、社會治理水平不斷提升、市場主體活力不斷增強。當年海南新增註册市場主體、新設外資企業、實際利用外資分為同比增長70.82%、102.4%和106.1%。

張華偉表示，制度創新作為推進海南全面深化改革開放的重要著力點，在建設海南自由貿易港進程中將繼續承擔最核心、最關鍵、最重要的任務。海南將繼續對標世界最高開放形態，推動湧現更多高質量、標誌性、系統性的制度創新成果。

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