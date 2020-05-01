昆明5大新基建 投資萬億元

大陸央行發行數位人民幣將在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。首個落地試點在蘇州，今（1）日起，其薪水中的交通補貼的50%將以數位貨幣形式發放。大陸成為全球央行首個數位貨幣試點國家。

2020-04-30 23:26