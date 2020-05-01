昆明5大新基建 投資萬億元
雲南省昆明市30日召開新聞發布會，該市近日推出「昆明市新型基礎設施建設投資計畫實施方案」（下稱《實施方案》），將對5G、人工智能、工業互聯網及物聯網、智慧+、軌道和航空等五大新型基礎設施領域投資萬億元（人民幣，下同）實施394個重點項目。
中新社報導，2018年，中國就提出加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。近年來，昆明市圍繞5G、數據中心、人工智能、工業互聯網及物聯網、新能源充電樁等新基建領域，研究策劃和遴選新基建重點項目。
昆明市工業和信息化局局長趙小平說，《實施方案》共梳理提出新型基礎設施建設五大領域重點項目394個，總投資10011.8億元，2020年計畫完成投資589.84億元。
「新型基礎設施會成為引導經濟社會高質量發展的核心動力」。趙小平稱，未來昆明市將建成泛在感知、高速連接、協同計算、智能決策、綠色安全的新型基礎設施體系，5G等信息網絡全面覆蓋，人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施與傳統領域深入融合，形成新型城市管理基礎設施。
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