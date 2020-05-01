刺激汽車消費 大陸祭5大措施

大陸國家發改委29日表示，為促進經濟社會平穩運行，國家發改委等11部門已發出通知，推出一系列政策穩定和擴大汽車消費。

中新社報導，這些措施包括五方面內容。一是推遲實施新的排放標準。輕型汽車（總質量不超過3.5噸）國六排放標準顆粒物數量限值生產過渡期截止時間，由2020年7月1日前調整為2021年1月1日前；2020年7月1日前生產、進口的國五排放標準輕型汽車，2021年1月1日前允許在目前尚未實施國六排放標準的地區銷售和註册登記。

二是放緩對新能源車補貼的退坡力度。通知表示，將新能源汽車購置補貼政策延續至2022年底，並平緩2020年至2022年補貼退坡力度和節奏，加快補貼資金清算速度。加快推動新能源汽車在城市公共交通等領域推廣應用。將新能源汽車免徵車輛購置稅的優惠政策延續至2022年底。

三是加快淘汰報廢老舊柴油貨車。通知表示，將支持京津冀及周邊地區、汾渭平原等重點地區提前淘汰國三及以下排放標準的營運柴油貨車，中央財政統籌車輛購置稅等現有資金渠道，通過「以獎代補」方式，支持引導重點地區完成淘汰100萬輛的目標任務。

四是暢通二手車流通交易。通知表示，將優化車輛交易登記等制度，落實全面取消二手車限遷政策，擴大二手車出口業務，修訂出台《二手車流通管理辦法》，發揮汽車維修電子檔案系統作用，支撐二手車交易，加快二手車流通，帶動新車消費。加強二手車行業管理，規範二手車經銷企業行為，自2020年5月1日至2023年底，對二手車經銷企業銷售舊車，減按銷售額的0.5%徵收增值稅。

五是用好汽車消費金融，鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務，通過適當下調首付比例和貸款利率、延長還款期限等方式，加大對汽車個人消費信貸支持力度，持續釋放汽車消費潛力。