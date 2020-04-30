紅籌股回歸A股門檻放寬 人民幣200億元市值即可申請

紅籌企業回歸A市場有譜了，大陸證監會4月30日發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，業內人士認為，已在境外上市的紅籌企業和尚未境外上市的紅籌企業，在境內發行股票或CDR（中國存託憑證）的標準都大大降低。

《第一財經》報導，《試點公告》對於已境外上市紅籌企業的市值要求做出調整，提供兩條標準供選擇：一是市值不低於人民幣（下同）2000 億元；二是市值 200億元以上，擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位。

對尚未境外上市紅籌企業申請在境內上市，《試點公告》明確，企業需要在申報前就存量股份減持等涉及用匯的事項形成方案，報中國證監會，由證監會徵求相關主管部門意見。

報導援引資深投行人士王驥躍表示，已上市紅籌企業回歸門檻降低了，未上市紅籌企業從科創板和創業板要求來看，也是降低的。

《試點公告》實際上降低了紅籌企業境內上市的門檻。

2018年6月6日，證監會曾發佈《試點創新企業境內發行股票或存托憑證監 管辦法》，其中規定，已境外上市試點紅籌企業在境內發行股票或CDR，市值應不低於2000 億元。 當時滿足這一條件的境外上市紅籌企業僅有五家，即阿里巴巴、騰訊、百度、京東和網易。大多數中概股都無法達到市值要求。

相比而言，最新《試點公告》將標準增加為二選一，企業可以選擇2000億市值門檻，如果科技實力強大，可根據規定選擇適用200億市值門檻。

目前對於未上市紅籌企業境內上市，科創板及創業板都有最新規則。

科創板要求，營業收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競爭中處於相對優勢地位的尚未在境外上市紅籌企業，申請發行股票或存託憑證並在科創板上市的，市值及財務指標至少符合上市標準中的一項，一是預計市值不低於100億元；二是預計市值不低於50億元,且最近一年營業收入不低於5億元。

創業板與科創板要求基本保持一致，不同的是，創業板要求最近一年利潤為正。

紅籌企業是對在香港地區註冊，公司起始於中國大陸並主要在大陸開展業務及獲利，具中資官方背景的企業，這種企業一旦股票上市，即被市場通為「紅籌股」。