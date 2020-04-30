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因應後疫情時代 中韓建立兩國人員往來「快捷通道」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人耿爽。（取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人耿爽。（取自大陸外交部官網）

隨著新冠肺炎疫情趨緩，中韓已開始著手推動有序恢復雙邊人員往來。大陸外交部發言人耿爽30日宣布，中韓將建立兩國重要商務、物流、生產和技術服務急需人員往來「快捷通道」。中方首批將有十個省市適用「快捷通道」辦法，屆時，有需要的韓方企業提出申請並經審批同意後，可縮短入境中國後的隔離時間。

耿爽說，希望適用「快捷通道」的中方人員須向韓國駐華使領館申辦簽證同時申請免除隔離。如符合韓方審批條件且出境前、入境後檢疫檢測合格，可免除隔離，接受韓方動態防疫管理。

耿爽表示，在疫情防控常態化的背景下，中韓建立「快捷通道」是ㄧ項創舉。雙方將加強溝通協調，結合兩國疫情形勢和防控政策不斷調整完善相關方案。他並透露，中國大陸也已經與一些國家正在就此一模式進行商討。

人民日報海外網稱，據悉，中韓「快捷通道」將於5月起實施。報導指出，正如許多科學家所言，新冠病毒可能還會捲土重來，甚至永遠不會消失，這意味著疫情防控將成為常態。在這樣的大背景下，中韓率先建立「快捷通道」無疑是創新之舉，將為國與國在疫情防控之下重啟人員經貿往來提供一個可行性方案。

報導表示，對很多正在逐步放寬封鎖、嘗試恢復經濟的國家來說，讓包括企業家、經營人員在內的所有入境人員進行14天隔離並不現實，而且也會阻礙正常的經貿活動進程。

中韓兩國在相互對接防疫政策的情況下，率先推動特定領域的人員往來，不僅能將疫情傳染風險降至最低，而且一旦條件和時機成熟，還能迅速在更廣泛領域實施，進而為今後中國與其他國家和地區的正常的人員和經貿往來打下堅實基礎。

韓國高麗大學政經學院教授李國憲接受上海第一財經採訪時表示，對於韓國政府來講，如何控制疫情反撲及如何重振經濟將成重大考驗，而與同樣疫情趨於穩定的中國積極展開合作，對韓國來說異常重要。

第一財經報導，根據韓國貿易協會最新統計，韓國至少有1,000名以上的企業家急需前往中國出差以維護業務。李國憲認為，韓國經濟為典型的外向型經濟，韓國最主要貿易對象國中，中國正在走出疫情，因此與中國密切展開合作，成為韓國政府與企業的共同選擇。

疫情 韓國

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