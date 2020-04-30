快訊

防疫有功！陳時中等抗疫部會首長 520後可望留任

他為殺警案凶手做鑑定 「不該責備做出專業決定的人」

特斯拉中國宣佈降價 擁抱補貼政策

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸11部委支持汽車消費送出政策紅包，特斯拉搶先第一宣佈降價，中國製造Model 3標準續航升級版價格將降低至人民幣30萬元以內。網路照片
大陸11部委支持汽車消費送出政策紅包，特斯拉搶先第一宣佈降價，中國製造Model 3標準續航升級版價格將降低至人民幣30萬元以內。網路照片

新能源補貼加大、購車降息降首付…大陸11部委支持汽車消費送出政策紅包，特斯拉搶先第一宣佈降價，擁抱補貼政策。特斯拉30日在官微上宣佈，中國製造Model 3標準續航升級版價格將降低至人民幣30萬元以內，新價格將於5月1日在官網（Tesla.cn）公佈。

特斯拉宣佈降價，堪稱峰迴路轉。就在一周前，2020新能源車補貼政策落地，首次規定人民幣30萬以上車型無補貼，特斯拉新車型剛好跨越補貼紅線首當其衝，立即就宣佈中國製造Model 3要漲價，而且Model 3標準續航升級版和長續航版售價分別上漲人民幣4,500元和5,000元，特斯拉在華最低售價重新回到人民幣30萬元以上。

市場不以為然，因為特斯拉在大陸國產化後生產成本大減，「都認為特斯拉會降價 沒想到反而漲價」，已經交付了定金的車主拒絕加價想退單，卻面臨承擔差額。消費者更憂心，新能源車龍頭特斯拉是吹響補貼戰號角，帶動漲價。

受補貼退場以及疫情影響，大陸汽車業今年以來叫苦連天。中汽協調查，第１季新能源汽車產銷分別達10.5萬輛和11.4萬輛，比上年同期大幅下降60.2%和56.4%。

其中小鵬、蔚來以及威馬汽車交付慘兮兮，唯獨特斯拉一枝獨秀。據乘聯會3月的銷量榜，特斯拉3月大陸市場銷售達1萬160輛，創下特斯拉入華以來月銷量最高的紀錄，比小鵬、蔚來以及威馬三家加起來都多。

在爭議聲中，特斯拉漲價不過幾日，30日11部委送出擴大汽車消費大紅包後，特斯拉便宣佈降價。特斯拉稱，此次降價是為了讓更多中國消費者可以享受到更優性價比的特斯拉產品，同時滿足國家新能源汽車補貼要求。

在降價同時，特斯拉中國還公佈2020年首季季報指出，上海超級工廠的毛利率水平已接近美國製造Model 3的水平，今年全年將後來居上。

特斯拉 人民幣 漲價

延伸閱讀

馬斯克痛批居家令「法西斯」 祖克伯認為不宜冒然解封

特斯拉Ｑ1驚喜獲利但燒光現金　盤後股價仍大漲9%　

特斯拉財報會前網上徵求提問 問最多的竟無關新冠疫情

特斯拉復工計畫有變 舊金山灣區延長居家防疫期限

相關新聞

紅籌股回歸A股門檻放寬，人民幣200億元市值即可申請

紅籌企業回歸A市場有譜了，大陸證監會4月30日發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，業內人士認為，已在境...

因應後疫情時代 中韓建立兩國人員往來「快捷通道」

隨著新冠肺炎疫情趨緩，中韓已開始著手推動有序恢復雙邊人員往來。大陸外交部發言人耿爽30日宣布，中韓將建立兩國重要商務、物...

特斯拉中國宣佈降價 擁抱補貼政策

新能源補貼加大、購車降息降首付…大陸11部委支持汽車消費送出政策紅包，特斯拉搶先第一宣佈降價，擁抱補貼政策。特斯拉30日...

比金融海嘯還慘 財爺：港GDP恐跌至負7%

疫情重創香港經濟，財政司長陳茂波昨大幅下調今年本地GDP預測，至負4%到負7%，比先前預估的負0.5%到負1.5%，收縮幅度更大，也慘逾2008年金融海嘯及1999年亞洲金融風暴。

全中國只有此地…今年首季經濟正成長

中國今年第1季GDP增長率較去年同期衰退6.8%，而在新冠肺炎肆虐下，31個省分僅剩西藏首季經濟還能維持正成長。根據西藏29日發布的統計數據，西藏2020年一季度GDP為人民幣384.58億元，年比增長1.0%。

華為海思首度擠下高通 登大陸晶片市占王

就在高通與分析師會議中持續看好中國大陸智慧型手機需求之際，來自大陸研調機構 CINNO Research 最新報告卻讓高通從神壇跌落，今（2020）年第一季在大陸市場手機晶片出貨量排名，華為旗下海思處理器晶片踢下高通奪下冠軍寶座，聯發科（2454）與蘋果則位居第三、四。

大陸明迎來五一假期 預計發送旅客1.17億人次

明日是大陸五一假期，大陸交通運輸部估計大陸營業性客運量將會環比前期明顯增長，預計共發送旅客超過1.17億人次，日均超過2...

紫光股份定增514億 上午收盤大漲2%

前一晚宣布定增，要作為加碼5G和雲計算之後，紫光股份30日開盤直接大漲，一度觸及3.45%，截至午間收盤，漲幅2.08%...

華為海思首度擠下高通 登上中國晶片市占王

就在高通與分析師會議中持續看好中國智慧型手機需求之際，一份來自中國研調機構 CINNO Research 最新報告卻讓高...

荷蘭駐台機構更名 陸國台辦：反對台荷發展官方關係

大陸國台辦發言人今日針對荷蘭駐台機構更名為「荷蘭在台辦事處」一事表示，台灣是中國的一部分，反對台荷發展任何形式的官方關係...

新冠肺炎重挫 武漢第1季GDP年減40.5%

武漢經濟遭受新冠肺炎重創，據武漢市統計局數據顯示，2020年第1季武漢市地區生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期...

陸交通運輸部：五一預計發送旅客逾1.17億人次

大陸交通運輸部30日在舉行的4月例行發布會表示，預計五一期間，共發送旅客超過1.17億人次，日均超過2336萬人次，約為...

熱門新聞

陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

太久沒進辦公室 新疆男子發現茶几長出大蘑菇

離婚隔天前夫中2400萬彩券 她氣炸提告怒討獎金

美國確診破百萬 胡錫進：若在中國早就鬧革命

香港教師扭曲鴉片戰爭起因 校方道歉官方調查

荷蘭駐台機構更名 陸國台辦：反對台荷發展官方關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。