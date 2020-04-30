特斯拉中國宣佈降價 擁抱補貼政策

新能源補貼加大、購車降息降首付…大陸11部委支持汽車消費送出政策紅包，特斯拉搶先第一宣佈降價，擁抱補貼政策。特斯拉30日在官微上宣佈，中國製造Model 3標準續航升級版價格將降低至人民幣30萬元以內，新價格將於5月1日在官網（Tesla.cn）公佈。

特斯拉宣佈降價，堪稱峰迴路轉。就在一周前，2020新能源車補貼政策落地，首次規定人民幣30萬以上車型無補貼，特斯拉新車型剛好跨越補貼紅線首當其衝，立即就宣佈中國製造Model 3要漲價，而且Model 3標準續航升級版和長續航版售價分別上漲人民幣4,500元和5,000元，特斯拉在華最低售價重新回到人民幣30萬元以上。

市場不以為然，因為特斯拉在大陸國產化後生產成本大減，「都認為特斯拉會降價 沒想到反而漲價」，已經交付了定金的車主拒絕加價想退單，卻面臨承擔差額。消費者更憂心，新能源車龍頭特斯拉是吹響補貼戰號角，帶動漲價。

受補貼退場以及疫情影響，大陸汽車業今年以來叫苦連天。中汽協調查，第１季新能源汽車產銷分別達10.5萬輛和11.4萬輛，比上年同期大幅下降60.2%和56.4%。

其中小鵬、蔚來以及威馬汽車交付慘兮兮，唯獨特斯拉一枝獨秀。據乘聯會3月的銷量榜，特斯拉3月大陸市場銷售達1萬160輛，創下特斯拉入華以來月銷量最高的紀錄，比小鵬、蔚來以及威馬三家加起來都多。

在爭議聲中，特斯拉漲價不過幾日，30日11部委送出擴大汽車消費大紅包後，特斯拉便宣佈降價。特斯拉稱，此次降價是為了讓更多中國消費者可以享受到更優性價比的特斯拉產品，同時滿足國家新能源汽車補貼要求。

在降價同時，特斯拉中國還公佈2020年首季季報指出，上海超級工廠的毛利率水平已接近美國製造Model 3的水平，今年全年將後來居上。