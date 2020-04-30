快訊

台灣加油「ZERO 5」台北圓山飯店再點燈

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

比金融海嘯還慘 財爺：港GDP恐跌至負7%

世界日報 / 香港新聞組╱香港30日電

疫情重創香港經濟，財政司長陳茂波昨大幅下調今年本地GDP預測，至負4%到負7%，比先前預估的負0.5%到負1.5%，收縮幅度更大，也慘逾2008年金融海嘯及1999年亞洲金融風暴。

文匯報報導，立法會昨天二讀通過「2020年撥款條例草案」，陳茂波指出，香港經濟受疫情衝擊較預期嚴重，拉動香港經濟的三頭馬車：外貿、消費和投資，都被急促煞停；同時，勞工市場持續惡化，營商氣氛非常悲觀。他警告，下周公布的首季經濟數據，可能比2008年的金融海嘯及1998年的亞洲金融風暴時更差，情況實在令人擔憂。

陳茂波說，政府已果斷推出紓困措施以應對，例如3000億港元推防疫抗疫基金，因此下年度政府的財赤會增至約2800億港元以上，財政儲備亦會由1.1兆港元，減至8000億至9000億港元。

據報導，星展香港經濟師謝家曦表示，香港GDP要跌到負7%，將是有史以來最差，基本上每個行業都受影響，相信香港經濟起碼要到第三、四季，才有望改善。

此外，隨著香港失業率快速攀升，相信香港到第三季，失業率或升穿5%。謝家曦指出，過去歷史數據顯示，每當失業率升穿5%，樓價便會出現下行壓力，他預料，今年樓價會跌10%至15%。

渣打銀行日前亦下調今年香港GDP預測，由原來的負2.4%調降至負4.8%，為自疫情爆發後第二度下調。

香港 金融海嘯

延伸閱讀

香港教師扭曲鴉片戰爭起因 校方道歉官方調查

美首季GDP負成長4.8% 金融海嘯以來最差

大陸30省市首季GDP負成長 僅西藏正成長

香港財政司長陳茂波：香港金融風險仍屬可控

相關新聞

比金融海嘯還慘 財爺：港GDP恐跌至負7%

疫情重創香港經濟，財政司長陳茂波昨大幅下調今年本地GDP預測，至負4%到負7%，比先前預估的負0.5%到負1.5%，收縮幅度更大，也慘逾2008年金融海嘯及1999年亞洲金融風暴。

全中國只有此地…今年首季經濟正成長

中國今年第1季GDP增長率較去年同期衰退6.8%，而在新冠肺炎肆虐下，31個省分僅剩西藏首季經濟還能維持正成長。根據西藏29日發布的統計數據，西藏2020年一季度GDP為人民幣384.58億元，年比增長1.0%。

華為海思首度擠下高通 登大陸晶片市占王

就在高通與分析師會議中持續看好中國大陸智慧型手機需求之際，來自大陸研調機構 CINNO Research 最新報告卻讓高通從神壇跌落，今（2020）年第一季在大陸市場手機晶片出貨量排名，華為旗下海思處理器晶片踢下高通奪下冠軍寶座，聯發科（2454）與蘋果則位居第三、四。

大陸明迎來五一假期 預計發送旅客1.17億人次

明日是大陸五一假期，大陸交通運輸部估計大陸營業性客運量將會環比前期明顯增長，預計共發送旅客超過1.17億人次，日均超過2...

紫光股份定增514億 上午收盤大漲2%

前一晚宣布定增，要作為加碼5G和雲計算之後，紫光股份30日開盤直接大漲，一度觸及3.45%，截至午間收盤，漲幅2.08%...

華為海思首度擠下高通 登上中國晶片市占王

就在高通與分析師會議中持續看好中國智慧型手機需求之際，一份來自中國研調機構 CINNO Research 最新報告卻讓高...

荷蘭駐台機構更名 陸國台辦：反對台荷發展官方關係

大陸國台辦發言人今日針對荷蘭駐台機構更名為「荷蘭在台辦事處」一事表示，台灣是中國的一部分，反對台荷發展任何形式的官方關係...

新冠肺炎重挫 武漢第1季GDP年減40.5%

武漢經濟遭受新冠肺炎重創，據武漢市統計局數據顯示，2020年第1季武漢市地區生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期...

陸交通運輸部：五一預計發送旅客逾1.17億人次

大陸交通運輸部30日在舉行的4月例行發布會表示，預計五一期間，共發送旅客超過1.17億人次，日均超過2336萬人次，約為...

陸交通運輸部：第1季客運量斷崖式下跌 降幅超五成

大陸交通運輸部30日表示，第1季客運量斷崖式下跌，降幅超過五成。

受新冠肺炎影響 博鰲亞洲論壇今年取消

博鰲亞洲論壇今日正式確認，受新冠肺炎影響，今年博鰲亞洲論壇不舉辦年會。

大陸4月財新製造業PMI降至49.4 二次衝擊開始顯現

海外疫情蔓延對大陸經濟的二次衝擊開始逐漸顯現，30日公佈的4月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.4；較3月回...

熱門新聞

陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

太久沒進辦公室 新疆男子發現茶几長出大蘑菇

美國確診破百萬 胡錫進：若在中國早就鬧革命

香港教師扭曲鴉片戰爭起因 校方道歉官方調查

「兩桶油」刷新A股虧損記錄 首季均虧逾人民幣160億元

荷蘭駐台機構更名 陸國台辦：反對台荷發展官方關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。