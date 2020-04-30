比金融海嘯還慘 財爺：港GDP恐跌至負7%

疫情重創香港經濟，財政司長陳茂波昨大幅下調今年本地GDP預測，至負4%到負7%，比先前預估的負0.5%到負1.5%，收縮幅度更大，也慘逾2008年金融海嘯及1999年亞洲金融風暴。

文匯報報導，立法會昨天二讀通過「2020年撥款條例草案」，陳茂波指出，香港經濟受疫情衝擊較預期嚴重，拉動香港經濟的三頭馬車：外貿、消費和投資，都被急促煞停；同時，勞工市場持續惡化，營商氣氛非常悲觀。他警告，下周公布的首季經濟數據，可能比2008年的金融海嘯及1998年的亞洲金融風暴時更差，情況實在令人擔憂。

陳茂波說，政府已果斷推出紓困措施以應對，例如3000億港元推防疫抗疫基金，因此下年度政府的財赤會增至約2800億港元以上，財政儲備亦會由1.1兆港元，減至8000億至9000億港元。

據報導，星展香港經濟師謝家曦表示，香港GDP要跌到負7%，將是有史以來最差，基本上每個行業都受影響，相信香港經濟起碼要到第三、四季，才有望改善。

此外，隨著香港失業率快速攀升，相信香港到第三季，失業率或升穿5%。謝家曦指出，過去歷史數據顯示，每當失業率升穿5%，樓價便會出現下行壓力，他預料，今年樓價會跌10%至15%。

渣打銀行日前亦下調今年香港GDP預測，由原來的負2.4%調降至負4.8%，為自疫情爆發後第二度下調。