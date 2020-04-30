天氣變熱但疫情還沒結束 空調到底能不能開？

上海30日氣溫飆升，最高溫來到31℃，彷彿一夕間入夏。基於防疫考量，過去一段時間，大陸多數商辦大樓基本都未開啟中央空調系統，但隨著天氣變熱，不少人也關心，空調現在到底能不能開？

上海文匯報報導，對此，上海同濟大學暖通空調研究所所長張旭的看法是：空調系統傳播病毒的概率其實很低。

張旭表示，從空調系統的分管、風機，加上一些過濾裝置，氣流總有ㄧ部分會留在管道表面，多多少少會對病菌的直接傳播起到一定的抑制作用。

報導稱，世界衛生組織日前也重申，「空氣傳播」和「飛沫傳播」並非同一概念。飛沫傳播是人與人面對面，或近距離交流下形成的傳播方式；空氣傳播就與空調系統有關，也就是不少人擔心的「把病毒從這個房間傳到另一個房間」。

張旭指出，空調系統傳送的是「風」，要讓病毒通過空調傳播，需要攜帶病毒的病人，正好處在空調的回風口且距離小於1公尺，隨後病毒通過飛沫進入回風系統，然後通過空調系統進行傳播。

他認為，這種情況的確存在可能性，但概率非常小。因為通常一層樓、一個房間只會有一個回風口。辦公室大多都是比較寬敞的開放空間，這種情況下回風口一般都會設在遠離工作區域的位置。而且截止目前，全世界還沒有空調系統傳播病毒的真實案例。

張旭進一步解釋，在高標準辦公樓裡，空調系統所送出的風，新風通常占15%-20%，剩下的80%-85%是循環再利用。循環利用的送風，的確可能把病毒從甲房間傳送到乙房間，但有個前提，就是甲房間有病毒，且病毒經過空調系統的過濾器、風機、風管、送風口甚至閥門等環節，還都沒有擋住。

張旭說，「總的來說這個概率是很低的。」

對於如何降低病毒傳播，張旭建議，首先還是盡量開窗透氣，同時在設置空調系統時提高新風率。

至於家中安裝的獨立空調，張旭說，「想開就開吧。」只要家中沒有病毒，空氣就只是在家中循環，然後通過室內外風的壓差，讓室外空氣進入屋內。