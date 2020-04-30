美審查中國聯通、電信等營運商 陸商務部籲停止打壓

美國聯邦通訊委員會正審查四間中國大陸國有電訊公司，擬以國家安全為理由，吊銷它們美國的營運牌照。對此大陸商務部新聞發言人高峰今日表示，美方此舉是對中國大陸國有企業的歧視，敦促美方停止對大陸企業打壓的做法、停止區別對待。

據陸媒報導，高峰指出，美方此舉是對中國國有企業的歧視。

高峰表示，陸方敦促美方停止濫用國家安全概念、動用國家力量對美國境內合法經營的企業進行打壓的錯誤做法，不要以社會制度和所有制對企業進行區別對待。