大陸明迎來五一假期 預計發送旅客1.17億人次

明日是大陸五一假期，大陸交通運輸部估計大陸營業性客運量將會環比前期明顯增長，預計共發送旅客超過1.17億人次，日均超過2336萬人次，約為去年同期日均水準34.8%。

據中國交通報微博消息指出，鐵路方面，從售票狀況看來，預計日均發送旅客500萬人次，約為去年同期水準的三分之一；道路客運方面，預計日均發送旅客1798萬人次，約為去年同期38.9%；

另外，水路客運方面，預計日均發送旅客45萬人次，約為去年同期50%以上；民航方面，預計日均發送旅客58萬人次，約為去年同期的33.2%。

陸媒澎湃新聞報導，民航局運輸司司長于彪在今日的中國民航局新聞發布會上指出，總體來看五一假期，民航運輸旅客量將較去年同期大幅減少。不過，同時與前一段時間相比，有幾個因素有利於當前民航市場逐步復甦。

他表示，首先國內疫情防控形勢不斷向好。絕大部分省市已經降低了防控風險。二為大批旅客出行需求長期受到壓抑，亟需釋放。五一假期延長氣候相對比較宜人，可以促進旅客的出行。

于彪表示，疫情爆發以來，民航客運運力大量閒置，供大於求。五一期間機票價格會比較便宜，同時航班正常性會比較高，這一高一低對於旅客出行非常有利。