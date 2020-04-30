紫光股份定增514億 上午收盤大漲2%

前一晚宣布定增，要作為加碼5G和雲計算之後，紫光股份30日開盤直接大漲，一度觸及3.45%，截至午間收盤，漲幅2.08%，報人民幣41.14元。

定增全文為「定向增發」，也叫非公開發行，是向特定投資者發行新股，適用於已經上市的公司，類似私募。

紫光集團旗下A股上市公司紫光股份，29日晚間披露定增預案，擬募資不超過人民幣120億元（新台幣514億元），主要面向5G晶片技術與雲計算的核心數據平台建設的研發與產業化落地，加碼「新基建」。

這是紫光股份現有核心資產注入後的第一次募資，每日經濟新聞報導，將過半募資用於技術和設備研發，對於科技企業而言，高研發投入是技術創新的基礎，但受限於資金水準，企業的研發投入可能會陷入惡性循環。

按照公布的規劃，紫光股份擬將人民幣58億投入「面向行業智慧應用的雲計算核心技術研發與應用」，人民幣37.05億投入「5G 網路應用關鍵晶片及設備研發」，人民幣20億投入「新一代 ICT 產品智慧工廠建設專案」，人民幣35億補充流動資金，總投入額約人民幣150億元，其中使用募資投入額人民幣120億元。

紫光股份擬募資數額在今年以來的A股市場中排名靠前，目前超過人民幣120億的定增，有寧德時代的人民幣200億、錦州銀行人民幣120億等。

大規模的投入或不會立刻帶來業績增長，紫光股份表示，募投項目建成營運營後，公司固定資產、無形資產規模將大幅增加，但由於專案完全達產需要一定時間，而固定資產折舊、無形資產攤銷等固定成本支出提前開始，短期內可能給公司利潤的增長帶來一定影響。

紫光集團聯席總裁、紫光股份董事長于英濤日前在一場線上分享活動中強調，基礎科學領域投資週期長，短期內難見成果，但對於技術突破及優化成果應用而言十分重要，「沒有錢是萬萬辦不成事的」。

紫光股份此番大舉加碼「新基建」，是紫光集團戰略的延伸，紫光集團以「從芯到雲」為總體戰略，其中雲業務板塊以新華三集團有限公司（簡稱「新華三」）等為核心，紫光股份董事長于英濤為新華三的首席執行官。