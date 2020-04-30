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荷蘭駐台機構更名 陸國台辦：反對台荷發展官方關係
大陸國台辦發言人今日針對荷蘭駐台機構更名為「荷蘭在台辦事處」一事表示，台灣是中國的一部分，反對台荷發展任何形式的官方關係或設立任何官方機構，希望荷蘭以實際行動恪守一中原則，妥善處理涉台問題。
荷蘭駐台機構近來從「荷蘭貿易暨投資辦事處」更名為「荷蘭在台辦事處」，被我視為外交突破。在大陸外交部對此出言提出嚴正交涉後，大陸國台辦對此也發出評論。
朱鳳蓮今日針對荷蘭駐台機構更名應詢表示，「台灣是中國一部分，我們反對中國台灣地區同我建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構。希望荷蘭以實際行動恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題。」
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