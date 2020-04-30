新冠肺炎重挫 武漢第1季GDP年減40.5%

武漢經濟遭受新冠肺炎重創，據武漢市統計局數據顯示，2020年第1季武漢市地區生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期相比下降40.5%。

以產業別數據來看，第一產業增加值下降36.4%；第二產業增加值下降45.4%；第三產業增加值下降37.7%。

武漢的工業生產下降，第1季數據顯示，武漢市規上工業增加值比上年同期下降39.7%。

1到2月，武漢市規上服務業營業收入比上年同期下降57.6%，其他營利性服務業營業收入下降46.0%。十個行業中，互聯網及相關行業受影響相對較小，信息傳輸、軟件和信息技術服務業同比下降25.4%，租賃和商務服務業同比下降43.4%，降幅分別小於全行業平均水平32.2和14.2個百分點。

武漢市場消費也減少，一季度武漢社會消費品零售總額994.74億元，比上年同期下降45.7%。另外受春節及疫情因素影響，一季度，武漢居民消費價格同比上漲6.0%，漲幅比1至2月份擴大0.4個百分點。