聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸交通運輸部：五一預計發送旅客逾1.17億人次
大陸交通運輸部30日在舉行的4月例行發布會表示，預計五一期間，共發送旅客超過1.17億人次，日均超過2336萬人次，約為去年同期日均水準34.8%。
鐵路方面，從售票情況看，預計日均發送旅客500萬人次，約為去年同期水準的三分之一。
道路客運方面，預計日均發送旅客1798萬人次，約為去年同期38.9%。
水路客運方面，預計日均發送旅客45萬人次，約為去年同期50%以上。
民航方面，預計日均發送旅客58萬人次，約為去年同期33.2%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言