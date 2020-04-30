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陸交通運輸部：第1季客運量斷崖式下跌 降幅超五成
大陸交通運輸部30日表示，第1季客運量斷崖式下跌，降幅超過五成。
澎湃新聞報導，其中在第1季，完成營業性客運量18.5億人，年減58.4%；全大陸36個中心城市公共交通客運量完成67.4億人，年減56.7%。
貨運量明顯下降，第1季，完成營業性貨運量78.2億噸，年減18.4%，港口貨物輸送量、集裝箱輸送量也都下降。
不過，鐵路貨運量、快遞業務量逆勢增長，增速分別為1.8%和3.2%。交通投資規模大幅下降。
第1季交通固定資產投資完成人民幣3792億元，年減22.5%，其中2月降幅達58%。
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