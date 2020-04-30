陸交通運輸部：第1季客運量斷崖式下跌 降幅超五成

在「上半場抗疫戰、中場復工戰」逐步走向良態的情況下，4月，上海又連發數招，打響提振經濟的一輪全新戰役。 從4月初發佈的外商投資24條，到推出首創的大規模消費節慶活動五五購物節、發佈促進在線新經濟發展三年行動方案…，上海正火力全開提振疫後經濟。

2020-04-30 04:22