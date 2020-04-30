受新冠肺炎影響 博鰲亞洲論壇今年取消
博鰲亞洲論壇今日正式確認，受新冠肺炎影響，今年博鰲亞洲論壇不舉辦年會。
據中新社國是直通車消息，博鼇論壇稱，當前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，人類衛生健康面臨嚴峻挑戰，世界經濟受到嚴重衝擊。為支持和配合國際社會的防疫措施，保障參會代表健康和安全，博鼇亞洲論壇理事會經過慎重研究，決定2020年不舉辦年會。
博鰲亞洲論壇每年固定在3月間舉行，早前消息指出，今年受疫情影響延期舉辦，今日正式確認取消。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言