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大陸4月財新製造業PMI降至49.4 二次衝擊開始顯現

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸4月財新製造業PMI降至49.4。財新網
大陸4月財新製造業PMI降至49.4。財新網

海外疫情蔓延對大陸經濟的二次衝擊開始逐漸顯現，30日公佈的4月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.4；較3月回落0.7個百分點，重返收縮區間，顯示製造業景氣不佳。

財新網報導，這一走勢與國家統計局製造業PMI一致，國家統計局公佈的4月製造業PMI為50.8，較3月回落1.2個百分點。

隨著大陸企業復工復產的推進，製造業生產連續兩個月與上月相比回升，但整體增速仍屬輕微，新訂單指數連續三個月處於收縮區間，4月繼續回落，主要原因是海外需求減弱。

疫情在全球蔓延，多國封城、企業停工停業，新出口訂單指數連續四個月處於收縮區間，4月收縮幅度大於2月。

需求疲軟導致製造業企業連續四個月壓縮用工，4月就業指數在收縮區間內小幅回落；與此同時，企業仍在消化前期訂單，積壓工作量進一步上升，但上升幅度連續兩個月趨緩。

訂單減少，導致廠商繼續壓縮採購，並增加動用原有庫存，原材料庫存因此進一步下降，但降幅很小，產出修復較快而需求減少，加上物資運輸困難，產成品庫存進一步上升。

4月原材料購進價格逾四年來最顯著降幅，許多企業表示，成本下降與金屬等原材料降價有關，為保持競爭力和提振銷售，製造商也繼續下調產品售價。

由於擔心新冠疫情持續時間長會打擊全球需求，大陸製造業界信心普遍受挫，對未來12個月產出前景的樂觀度降至四個月來最低。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，4月大陸復工復產繼續推進，但出口訂單猛烈下滑，嚴重制約了大陸經濟的進一步修復。

在二次衝擊下，企業家信心、就業、工業原材料庫存問題都更加突出，4月17日中央政治局會議提出「六保」，對中小企業、居民收入等薄弱環節的救濟尤為必要，一攬子宏觀政策亟待落地。

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