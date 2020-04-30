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需求恢復弱於生產 大陸4月製造業PMI為50.8

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸工人在江蘇連雲港市一家企業的碳纖維生產線上工作。新華社
大陸工人在江蘇連雲港市一家企業的碳纖維生產線上工作。新華社

大陸國家統計局30日公布4月製造業採購經理人指數（PMI）為50.8，比上月回落1.2個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，受到需求恢復弱於生產，進出口市場不確定性增加，國外疫情加速擴散，全球經濟活動劇烈收縮，大陸外貿面臨較大挑戰。

他進一步指出，4月新出口訂單指數和進口指數分別為33.5%和43.9%，比上月下降12.9和4.5個百分點，部分製造業企業反映新簽訂的出口訂單銳減，甚至已開工生產的訂單被取消。

4月非製造業商務活動指數為53.2%，比上月上升0.9個百分點。

趙慶河分析指出，4月，建築業活動加快恢復，服務業穩步復甦，雖然服務業商務活動指數連續兩個月回升，但部分行業復工復產仍然比較停滯落後；住宿、文化體育娛樂、居民服務等行業受疫情影響較大，商務活動指數連續三個月位於45.0%以下，相關企業生產經營比較困難。

4月綜合PMI產出指數爲53.4%，比上月上升0.4個百分點，代表大陸企業生產經營活動繼續恢復。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別爲51.1%和50.2%，比上月回落1.5和1.3個百分點；小型企業PMI爲51.0%，比上月上升0.1個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高於擴張線，原材料庫存指數低於擴張線。

3月製造業採購經理人指數（PMI）為52，創下近30個月高點，意外深V反彈，月增16.3個百分點，工業活動明顯回暖；3月非製造業商務活動指數為53.2%，比上月上升0.9個百分點。

大陸4月製造業採購經理人指數（PMI）。大陸國家統計局
大陸4月製造業採購經理人指數（PMI）。大陸國家統計局

PMI

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