浙江惠台26條 助台企復工復產

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
浙江省副省長朱從玖表示，浙江將主動為台企對接重大發展戰略搭建平台。 圖／本報浙江餘姚傳真
浙江省副省長朱從玖表示，浙江將主動為台企對接重大發展戰略搭建平台。 圖／本報浙江餘姚傳真

4月27日，2020浙江省台資企業創業創新推進會暨台企高品質復工復產座談交流會，在浙江餘姚市舉行。這是浙江省深化台商台企服務、推進台企創業創新的一項重要舉措，由浙江省台辦主任莊躍成主持會議，朱從玖副省長出席並講話。

會議圍繞「統籌疫情防控和高品質復工復產，努力支持推進台企轉危為機」的主題，發布了浙江省貫徹惠台「26條措施」實施指南，5家在浙台企介紹應對疫情、復工復產和高品質發展經驗做法。

新冠肺炎疫情期間，浙江官方出台了一系列減稅降費、穩外資穩企業的政策，省台辦及各級台辦持續深入開展穩台企專項行動，推出政策服務、法律服務、金融服務、專案服務、關愛服務等「五大服務舉措」，為台企抗擊疫情和復工復產提供了堅實保障。

朱從玖向與會人員介紹浙江省當前疫情防控形勢，以及今年一季度浙江省經濟發展情況。他說：「當前經濟形勢嚴峻，比如浙江外貿依存度較高，國際疫情對我們影響很大。但積極的因素也很多，比如長期以來浙江經濟巨大的韌性。」而隨著當前疫情防控總體態勢持續向好，復工、復產、復商、復學正在穩步推進，希望廣大台企一如既往地重視疫情防控工作，繼續保持前一階段在抗擊疫情和復工復產過程中行之有效的經驗做法，堅持「兩手抓，兩手硬」。

朱從玖指出，儘管疫情對廣大台企復工復產帶來衝擊，但是機遇與挑戰並存，廣大台企一定要堅定信心，積極拓展內銷市場管道，強化和補齊產業鏈，化危為機。浙江應對疫情影響和困難邏輯思路是「信心+政策+特別措施」，首先從政府到企業都要堅定信心，相關政策支持力度會進一步加大。

朱從玖強調，有關地方和部門要市縣聯動、政銀企協同，把服務台商台企擺到重要的位置。要注重發展壯大台資企業，在做好招引台資的同時，做好現有台資企業的增資擴產。要支援台企參與長三角一體化、交通強省、自貿區建設、全球先進製造業基地等重大發展戰略，主動為台企對接重大發展戰略搭建平台，在對接重大戰略建設中，促進台企轉型升級。

疫情 台商

延伸閱讀

中國：非洲豬瘟防控仍嚴峻 生豬生產基礎還不穩

習近平：疫情防控這根弦必須時刻繃緊，絕不能前功盡棄

擺脫冷凍期 廈門台企全速復產

上海直播帶貨 助台企復產復市

相關新聞

疫情衝擊 武漢第1季GDP增長為-40％

武漢市統計局29日公佈了該市今年第一季度經濟運行情況，其生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期下降40.5%。武漢...

京東轉進香港 最快6月上市

繼阿里巴巴去（2019）年11月在港二次上市後，大陸第二大電商零售商京東集團，已透過保密方式正式向香港聯合交易所遞交上市申請，最快在6月上市，預計籌資33.5億美元（新台幣1,011億元），將是今年香港最大的股票資本市場交易。

陸房地產市場 上月明顯回暖

58同城、安居客29日發佈2020年《4月國民安居指數報告》顯示，4月份中國房地產市場回暖明顯，全國找房熱度環比上漲10.9%，其中武漢新房找房熱度居前，環比上漲三成。

76央企落戶江西 總投資達1200億人民幣

包括東風汽車、中國醫藥、中國商飛等在內的69家央企28日採用「屏對屏」的雲簽約方式，集中投資簽約中國中部省分江西，投資總額達1200.76億元（人民幣，下同）。

提振疫後經濟 上海火力全開

在「上半場抗疫戰、中場復工戰」逐步走向良態的情況下，4月，上海又連發數招，打響提振經濟的一輪全新戰役。 從4月初發佈的外商投資24條，到推出首創的大規模消費節慶活動五五購物節、發佈促進在線新經濟發展三年行動方案…，上海正火力全開提振疫後經濟。

浙江惠台26條 助台企復工復產

4月27日，2020浙江省台資企業創業創新推進會暨台企高品質復工復產座談交流會，在浙江餘姚市舉行。這是浙江省深化台商台企服務、推進台企創業創新的一項重要舉措，由浙江省台辦主任莊躍成主持會議，朱從玖副省長出席並講話。

陸零售業轉型 加快數位化

新產業快速發展的同時，不少傳統產業也在新冠疫情中萌發出新業態。疫情防控期間，中國大陸人口流動受阻，傳統零售、貿易受到衝擊後，飛漲的線上訂單讓傳統超商等零售業朝數位化轉型。

中概股回歸…百度、攜程接棒

中概股回港上市掀起新一波熱潮，除了京東之外，百度、攜程在香港二次上市進程加速，近期將向香港聯交所遞表。

大陸30省市首季GDP負成長 僅西藏正成長

大陸31個省市、地區昨（29）日公布第1季GDP數據，受疫情影響，GDP增速全面下滑到負成長，僅西藏正成長，疫情重災區湖北重挫39.2%，是唯一雙位數下滑的省；上海、廣州GDP增速均下滑6.7%。

智慧機銷售 華為獨紅

產業研究機構Counterpoint昨（29）報告稱，受疫情影響，第1季大陸智慧手機銷量年降22%，季降24%。華為、OPPO、vivo、小米和蘋果名列前五，共占93%的市占率。其中，華為市占率近40%，是唯一一家在疫情期間成長的。

「兩桶油」刷新A股虧損記錄 首季均虧逾人民幣160億元

新冠肺炎疫情對A股上市公司的衝擊，正以多家公司刷新記錄的數十億、百億元級的大額虧損呈現。

李強與馬斯克視訊連線 盼加快滬超級工廠二期建設

上海市委書記李強29日上午與美國電動車大廠特斯拉首席執行官馬斯克，舉行視訊連線時表示，希望特斯拉繼續深耕上海、完善業務布...

熱門新聞

嘴唇被剪、顱內出血 4歲娃被打進ICU 繼母辯「她自傷」

女警扮失明攜導盲犬乘車被拒 牠回家委屈嗚咽落淚

捷克議長訪台前猝逝中國害的？ 遺孀：恐嚇信成催命符

陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

大陸31省分 只有此地今年首季經濟還能維持正成長

大陸共向日本捐贈1307萬個口罩、19萬餘件防護衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。