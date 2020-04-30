浙江惠台26條 助台企復工復產

4月27日，2020浙江省台資企業創業創新推進會暨台企高品質復工復產座談交流會，在浙江餘姚市舉行。這是浙江省深化台商台企服務、推進台企創業創新的一項重要舉措，由浙江省台辦主任莊躍成主持會議，朱從玖副省長出席並講話。

會議圍繞「統籌疫情防控和高品質復工復產，努力支持推進台企轉危為機」的主題，發布了浙江省貫徹惠台「26條措施」實施指南，5家在浙台企介紹應對疫情、復工復產和高品質發展經驗做法。

新冠肺炎疫情期間，浙江官方出台了一系列減稅降費、穩外資穩企業的政策，省台辦及各級台辦持續深入開展穩台企專項行動，推出政策服務、法律服務、金融服務、專案服務、關愛服務等「五大服務舉措」，為台企抗擊疫情和復工復產提供了堅實保障。

朱從玖向與會人員介紹浙江省當前疫情防控形勢，以及今年一季度浙江省經濟發展情況。他說：「當前經濟形勢嚴峻，比如浙江外貿依存度較高，國際疫情對我們影響很大。但積極的因素也很多，比如長期以來浙江經濟巨大的韌性。」而隨著當前疫情防控總體態勢持續向好，復工、復產、復商、復學正在穩步推進，希望廣大台企一如既往地重視疫情防控工作，繼續保持前一階段在抗擊疫情和復工復產過程中行之有效的經驗做法，堅持「兩手抓，兩手硬」。

朱從玖指出，儘管疫情對廣大台企復工復產帶來衝擊，但是機遇與挑戰並存，廣大台企一定要堅定信心，積極拓展內銷市場管道，強化和補齊產業鏈，化危為機。浙江應對疫情影響和困難邏輯思路是「信心+政策+特別措施」，首先從政府到企業都要堅定信心，相關政策支持力度會進一步加大。

朱從玖強調，有關地方和部門要市縣聯動、政銀企協同，把服務台商台企擺到重要的位置。要注重發展壯大台資企業，在做好招引台資的同時，做好現有台資企業的增資擴產。要支援台企參與長三角一體化、交通強省、自貿區建設、全球先進製造業基地等重大發展戰略，主動為台企對接重大發展戰略搭建平台，在對接重大戰略建設中，促進台企轉型升級。