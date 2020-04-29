疫情衝擊 武漢第1季GDP增長為-40％

武漢市統計局29日公佈了該市今年第一季度經濟運行情況，其生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期下降40.5%。武漢受新冠肺炎疫情影響，第一季的城市運作幾乎停擺。

中新社報導，根據地區生產總值統一核算結果，武漢市第一產業增加值下降36.4%；第二產業增加值下降45.4%；第三產業增加值下降37.7%。

統計顯示，今年一季度，武漢市農林牧漁及其服務業總產值105.30億元（人民幣，下同），同比下降45.9%；工業生產下降，規模以上工業增加值同比下降39.7%；38個行業大類中，除煙草製品業增加值保持正增長外，其餘37個行業同比下降；服務業生產減緩，信息技術服務業受損相對較小。

同期，武漢市固定資產投資同比下降81.6%。社會消費品零售總額994.74億元，同比下降45.7%。一般公共預算總收入571.44億元，同比下降44.0%。完成進出口總額396.30億元，同比下降16.1%。受春節及疫情因素影響，居民消費價格同比上漲6.0%。

武漢市統計局相關負責人表示，受突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，該市一季度全市主要經濟指標明顯下滑。但目前隨著疫情防控形勢持續好轉，武漢復工復產復商復市有序推進，各行業生產經營秩序逐步恢復。

綜合看，疫情給武漢經濟社會發展帶來陣痛是突發的、暫時的，大部分時間處於停擺半停擺狀態的經濟負增長，不具有歷史可比性，不會影響武漢經濟發展穩中向好、長期向好的基本面，該市經濟運行危機與機遇並存，壓力與底氣兼有。

武漢市2019年GDP總量突破1.6萬億元，人均GDP首次突破2萬美元大關，成為華中地區最大的製造業城市，其38個工業行業門類中汽車製造業，計算機、通信和其他電子設備製造業，電力、熱力生產和供應業，電氣機械和器材製造業4個行業產值過千億元。武漢是中國重要的商貿物流中心，社會消費品零售總額規模突破7000億元。