快訊

獨／談過三段感情仍渴婚 陳德容誓死不交圈內人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊 武漢第1季GDP增長為-40％

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
著名的武漢黃鶴樓景區4月29日重新開放。（新華社）
著名的武漢黃鶴樓景區4月29日重新開放。（新華社）

武漢市統計局29日公佈了該市今年第一季度經濟運行情況，其生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期下降40.5%。武漢受新冠肺炎疫情影響，第一季的城市運作幾乎停擺。

中新社報導，根據地區生產總值統一核算結果，武漢市第一產業增加值下降36.4%；第二產業增加值下降45.4%；第三產業增加值下降37.7%。　　

統計顯示，今年一季度，武漢市農林牧漁及其服務業總產值105.30億元（人民幣，下同），同比下降45.9%；工業生產下降，規模以上工業增加值同比下降39.7%；38個行業大類中，除煙草製品業增加值保持正增長外，其餘37個行業同比下降；服務業生產減緩，信息技術服務業受損相對較小。　　

同期，武漢市固定資產投資同比下降81.6%。社會消費品零售總額994.74億元，同比下降45.7%。一般公共預算總收入571.44億元，同比下降44.0%。完成進出口總額396.30億元，同比下降16.1%。受春節及疫情因素影響，居民消費價格同比上漲6.0%。　　

武漢市統計局相關負責人表示，受突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，該市一季度全市主要經濟指標明顯下滑。但目前隨著疫情防控形勢持續好轉，武漢復工復產復商復市有序推進，各行業生產經營秩序逐步恢復。

綜合看，疫情給武漢經濟社會發展帶來陣痛是突發的、暫時的，大部分時間處於停擺半停擺狀態的經濟負增長，不具有歷史可比性，不會影響武漢經濟發展穩中向好、長期向好的基本面，該市經濟運行危機與機遇並存，壓力與底氣兼有。　　

武漢市2019年GDP總量突破1.6萬億元，人均GDP首次突破2萬美元大關，成為華中地區最大的製造業城市，其38個工業行業門類中汽車製造業，計算機、通信和其他電子設備製造業，電力、熱力生產和供應業，電氣機械和器材製造業4個行業產值過千億元。武漢是中國重要的商貿物流中心，社會消費品零售總額規模突破7000億元。

武漢 疫情 新冠肺炎 人民幣

延伸閱讀

疫情衝擊 美2020年首季GDP萎縮4.8%

相關新聞

疫情衝擊 武漢第1季GDP增長為-40％

武漢市統計局29日公佈了該市今年第一季度經濟運行情況，其生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期下降40.5%。武漢...

「兩桶油」刷新A股虧損記錄 首季均虧逾人民幣160億元

新冠肺炎疫情對A股上市公司的衝擊，正以多家公司刷新記錄的數十億、百億元級的大額虧損呈現。

李強與馬斯克視訊連線 盼加快滬超級工廠二期建設

上海市委書記李強29日上午與美國電動車大廠特斯拉首席執行官馬斯克，舉行視訊連線時表示，希望特斯拉繼續深耕上海、完善業務布...

商務部24條救經濟 分析2關鍵：市場准入、外商投資

大陸商務部推24條措施，支援外資企業恢復正常經營、穩定外資和持續優化外商投資環境為主。安永聯合會計師事務所稅務服務部執業...

大陸31省分 只有此地今年首季經濟還能維持正成長

中國大陸今年第1季GDP增長率較去年同期衰退6.8%，而在新冠肺炎肆虐下，大陸31個省份僅剩西藏首季經濟還能維持正成長。...

股權爭霸戰！李國慶公告人事調整 當當網：無效

中國圖書購物網站「當當網」的創辦人李國慶、俞渝夫妻再現奪權紛爭，當當網發聲明，26日9時34分，李國慶夥同五人闖入辦公室搶走數十枚公章、財務章，公司已經報警。李國慶表示「依法接管」。

海底撈張勇喊退休 啟動接班計畫

海底撈創始人、董事長張勇日前宣布將退休，已啟動接班人計畫；除執行董事施永宏任，首席運營官楊小麗，決策委員苟軼群等三位創始人之外，所有員工都有機會參與接班計畫。張勇稱，最快十年內退休。

被點名財務造假 「青海首富」肖永明慘了

因財務造假被證監會點名後，藏格控股股價連續跌停，股價相比上周五收盤價下跌超過20%，創下近11年新低；公司實控人肖永明則被採取五年市場禁入措施。

廣州人力資源產業園 南沙開園

廣州人力資源服務產業園南沙園區28日正式開園，吸引粵港澳大灣區人力資源產業研究院、廣東省人力資源服務中心等單位落戶或入駐，將促進粵港澳大灣區人才高效配置。

創業板改革、註冊制 徵意見

「中央全面深化改革委員會」第十三次會議昨審議通過「創業板改革並試點註冊制總體實施方案」。當晚，深交所就創業板改革並試點註冊制的相關配套業務規則公開向社會徵求意見。相關意見和建議可於2020年5月11日前以電子郵件形式反饋至shzxgk@szse.cn。

外資控股券商 接連落地

摩根士丹利華鑫證券、高盛高華證券先後完成工商信息變更，摩根大通證券（中國）有限公司在上海「雲開業」……疫情沒有阻擋「資本流動」，國外頂級投行紛紛加大布局中國大陸市場。截至目前已有7家外資控股券商「落地」。

G60產業創新中心 落戶上海

長三角G60科創走廊首個產業協同創新中心27日落戶上海臨港松江科技城，拉開了「多地布局、分工合作、功能化差異」的長三角跨區域地市級合作的新篇章。金華（上海）產業協同創新中心的實質性落地，標誌著長三角G60科創走廊產業協同一體化進程正式駛入快車道。

熱門新聞

嘴唇被剪、顱內出血 4歲娃被打進ICU 繼母辯「她自傷」

女警扮失明攜導盲犬乘車被拒 牠回家委屈嗚咽落淚

捷克議長訪台前猝逝中國害的？ 遺孀：恐嚇信成催命符

大陸31省分 只有此地今年首季經濟還能維持正成長

大陸共向日本捐贈1307萬個口罩、19萬餘件防護衣

陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。