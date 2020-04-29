「兩桶油」刷新A股虧損記錄 首季均虧逾人民幣160億元

新冠肺炎疫情對A股上市公司的衝擊，正以多家公司刷新記錄的數十億、百億元級的大額虧損呈現。

中石油29日晚間揭露，今年第1季集團虧損達人民幣（下同）162.3億元。中石化也在同一天披露首季財報顯示，虧損高達197.82 億元。

《第一財經》報導，迄今為止，在A股歷史上，年度最大虧損紀錄的創造者是*ST鹽湖，2019年全年虧損達458.1億元。緊隨其後的*ST信威，也在2019年虧損184.4億元。

此前，年度虧損金額超過百億元的A股公司，總共只有六家，東方航空、中國鋁業、石化油服、樂視網和中國遠洋，都曾出現在這份虧損榜單裏，石化油服、樂視網還出現兩個年度的百億巨虧。

不同的是，無論是*ST鹽湖、*ST信威，還是其他幾家曾經巨虧的公司，單個季度的虧損規模，從未達到百億元之巨。

中石油今年第1季，集團營收5090.98億元，比去同期的5948.15億元減少14.4%；虧損162.3億元，去年同期則是盈利102.49億元。

中石油解釋，受疫情影響，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，國際石油市場供過於求，油價大幅下跌，北海布蘭特原油、美國西德克薩斯中質原油現貨平均價格，和去年同期相比下降20.6%。國內成品油、天然氣消費需求也大幅下降，供應過剩矛盾加劇。

報導指出，另一石油能源巨頭中石化第1季也出現巨虧，而且虧損規模比中石油更大。數據顯示，第1季中石化營收5555.02億元，虧損197.82億元。按國際財務準則，1-3月虧損額達191.45億元。

雖然虧損規模巨大，但在中石油、中石化之前，A股尚未出現單季虧損百億元的上市公司。與「兩桶油」一樣，目前已經披露、預告第1季業績的上市公司中，除了能源，交通運輸、航空等行業，均是受疫情影響的「虧損大戶」。