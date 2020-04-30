提振疫後經濟 上海火力全開

在「上半場抗疫戰、中場復工戰」逐步走向良態的情況下，4月，上海又連發數招，打響提振經濟的一輪全新戰役。 從4月初發佈的外商投資24條，到推出首創的大規模消費節慶活動五五購物節、發佈促進在線新經濟發展三年行動方案…，上海正火力全開提振疫後經濟。

中通社報導，上海的系列舉措可視為是在全球經濟受創下的一條更加合理的促復甦路徑，同時具有其新意與深意。

首先，上海一季度經濟雖大幅下滑，但其中多項數值意外逆勢上揚，這是很多新舉措出台造成。例如以新一代信息技術、新能源為代表的高新技術產業，金融業，以及疫情倒逼下以信息傳輸、軟件和信息技術服務驅動的數字經濟新業態和在線消費新經濟等，均實現同比上漲，成為支撐「疫中經濟」的中流砥柱。

其中，逆勢崛起的在線新經濟令人矚目。疫情期間，由於隔離防控，一方面「萬物上雲」一躍成為中國民眾工作、生活的主流方式，網絡課堂、直播帶貨、無人業態等等帶來的便利開始為更多人熟悉。 另一方面，迅速轉型「上雲」、發展在線業務也成為大多數企業自救的首選模式。上海十數家「老字號」首次開啟外賣服務，諸多小型教育機構投入線上教學平台，製造企業重新思考車間智能化改造和工業互聯網，大型商業旗艦聯手互聯網平台直播…。

直接促使一季度上海全市信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值比去年同期增長13.1%，商品類網絡購物交易額增長19.1%。

長遠來看，「疫中」的在線經濟新嘗試一方面激發出了消費主體、企業很多潛在的嘗試欲，使其認知升級、轉型加速；另一方面，由於創新柔性，為數不少的企業認為當下的應急模式會根據市場狀況進行常態化轉變，成為新的增長點，對「疫後」發展起到積極作用。

也正因此，上海順勢提出將聚焦無人工廠、無接觸服務、工業互聯網、在線醫療等12大發展重點，預計於2022年將上海打造成在線新經濟發展高地。

此外，上海更加注重吸引外資與提振內需「雙輪驅動」。一季度，上海共簽約129個外資項目、投資總額達239億美元；外商直接投資實到46.69億美元，比去年同期增長4.5%；新增跨國公司地區總部10家，外資研發中心5家。

同期，在線下商業低迷的情況下，61家來自全球的各類首店在上海全新開業。 上海此番內外並舉率先發力經濟復甦，不僅是有備而來，更是一次信心之舉。