聽新聞
test
0:00 / 0:00

76央企落戶江西 總投資達1200億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

包括東風汽車、中國醫藥、中國商飛等在內的69家央企28日採用「屏對屏」的雲簽約方式，集中投資簽約中國中部省分江西，投資總額達1200.76億元（人民幣，下同）。

中新社報導，為貫徹落實贛南等原中央蘇區振興戰略暨央地合作視頻會議於28日召開。會議現場，76個央企入贛項目落戶江西，投資總額達1200.76億元，涉及電子信息、裝備製造、中醫藥等產業，將為贛南等原中央蘇區振興發展起到重要推動作用。

「把江西建設好是責任也是機遇」。國務院國資委黨委書記、主任郝鵬當日在會上表示，江西是中國中部地區崛起的重要省份，也是中國革命的搖籃，已按下高質量發展的快進鍵。

中央企業要滿懷對革命老區的深厚感情，挖掘紅色資源，打造特色產業，強化戰略引領，拿出優勢資源，與江西共同開發發展高地。 在本次簽約項目中，贛南等原中央蘇區項目共46個，佔比60.53%；簽約金額765.57億元，佔比63.76%。據統計，2013年至今，贛州市已落地央企入贛項目68個，投資額1493.54億元，已完成實際進資454.793億元。 自2013年以來，共有82家央企在江西共投資468個項目，實際進資3625.52億元。截至2019年底，在贛央企共擁有各級子企業611戶，資產總額7146.8億元，在崗職工15.1萬人。

人民幣 國務院 中醫

延伸閱讀

台東打造6文健站示範點 池上振興園區率先啟用

影／工會幫收件紓困「就甘心」 蔡英文：疫情後拚經濟振興

福建華佳彩積欠工程款 江西漢唐申請財產保全

台資入贛 達147億美元

相關新聞

疫情衝擊 武漢第1季GDP增長為-40％

武漢市統計局29日公佈了該市今年第一季度經濟運行情況，其生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期下降40.5%。武漢...

京東轉進香港 最快6月上市

繼阿里巴巴去（2019）年11月在港二次上市後，大陸第二大電商零售商京東集團，已透過保密方式正式向香港聯合交易所遞交上市申請，最快在6月上市，預計籌資33.5億美元（新台幣1,011億元），將是今年香港最大的股票資本市場交易。

陸房地產市場 上月明顯回暖

58同城、安居客29日發佈2020年《4月國民安居指數報告》顯示，4月份中國房地產市場回暖明顯，全國找房熱度環比上漲10.9%，其中武漢新房找房熱度居前，環比上漲三成。

76央企落戶江西 總投資達1200億人民幣

包括東風汽車、中國醫藥、中國商飛等在內的69家央企28日採用「屏對屏」的雲簽約方式，集中投資簽約中國中部省分江西，投資總額達1200.76億元（人民幣，下同）。

提振疫後經濟 上海火力全開

在「上半場抗疫戰、中場復工戰」逐步走向良態的情況下，4月，上海又連發數招，打響提振經濟的一輪全新戰役。 從4月初發佈的外商投資24條，到推出首創的大規模消費節慶活動五五購物節、發佈促進在線新經濟發展三年行動方案…，上海正火力全開提振疫後經濟。

浙江惠台26條 助台企復工復產

4月27日，2020浙江省台資企業創業創新推進會暨台企高品質復工復產座談交流會，在浙江餘姚市舉行。這是浙江省深化台商台企服務、推進台企創業創新的一項重要舉措，由浙江省台辦主任莊躍成主持會議，朱從玖副省長出席並講話。

陸零售業轉型 加快數位化

新產業快速發展的同時，不少傳統產業也在新冠疫情中萌發出新業態。疫情防控期間，中國大陸人口流動受阻，傳統零售、貿易受到衝擊後，飛漲的線上訂單讓傳統超商等零售業朝數位化轉型。

中概股回歸…百度、攜程接棒

中概股回港上市掀起新一波熱潮，除了京東之外，百度、攜程在香港二次上市進程加速，近期將向香港聯交所遞表。

大陸30省市首季GDP負成長 僅西藏正成長

大陸31個省市、地區昨（29）日公布第1季GDP數據，受疫情影響，GDP增速全面下滑到負成長，僅西藏正成長，疫情重災區湖北重挫39.2%，是唯一雙位數下滑的省；上海、廣州GDP增速均下滑6.7%。

智慧機銷售 華為獨紅

產業研究機構Counterpoint昨（29）報告稱，受疫情影響，第1季大陸智慧手機銷量年降22%，季降24%。華為、OPPO、vivo、小米和蘋果名列前五，共占93%的市占率。其中，華為市占率近40%，是唯一一家在疫情期間成長的。

「兩桶油」刷新A股虧損記錄 首季均虧逾人民幣160億元

新冠肺炎疫情對A股上市公司的衝擊，正以多家公司刷新記錄的數十億、百億元級的大額虧損呈現。

李強與馬斯克視訊連線 盼加快滬超級工廠二期建設

上海市委書記李強29日上午與美國電動車大廠特斯拉首席執行官馬斯克，舉行視訊連線時表示，希望特斯拉繼續深耕上海、完善業務布...

熱門新聞

嘴唇被剪、顱內出血 4歲娃被打進ICU 繼母辯「她自傷」

女警扮失明攜導盲犬乘車被拒 牠回家委屈嗚咽落淚

捷克議長訪台前猝逝中國害的？ 遺孀：恐嚇信成催命符

陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

大陸31省分 只有此地今年首季經濟還能維持正成長

大陸共向日本捐贈1307萬個口罩、19萬餘件防護衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。