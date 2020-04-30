76央企落戶江西 總投資達1200億人民幣

包括東風汽車、中國醫藥、中國商飛等在內的69家央企28日採用「屏對屏」的雲簽約方式，集中投資簽約中國中部省分江西，投資總額達1200.76億元（人民幣，下同）。

中新社報導，為貫徹落實贛南等原中央蘇區振興戰略暨央地合作視頻會議於28日召開。會議現場，76個央企入贛項目落戶江西，投資總額達1200.76億元，涉及電子信息、裝備製造、中醫藥等產業，將為贛南等原中央蘇區振興發展起到重要推動作用。

「把江西建設好是責任也是機遇」。國務院國資委黨委書記、主任郝鵬當日在會上表示，江西是中國中部地區崛起的重要省份，也是中國革命的搖籃，已按下高質量發展的快進鍵。

中央企業要滿懷對革命老區的深厚感情，挖掘紅色資源，打造特色產業，強化戰略引領，拿出優勢資源，與江西共同開發發展高地。 在本次簽約項目中，贛南等原中央蘇區項目共46個，佔比60.53%；簽約金額765.57億元，佔比63.76%。據統計，2013年至今，贛州市已落地央企入贛項目68個，投資額1493.54億元，已完成實際進資454.793億元。 自2013年以來，共有82家央企在江西共投資468個項目，實際進資3625.52億元。截至2019年底，在贛央企共擁有各級子企業611戶，資產總額7146.8億元，在崗職工15.1萬人。