陸房地產市場 上月明顯回暖

58同城、安居客29日發佈2020年《4月國民安居指數報告》顯示，4月份中國房地產市場回暖明顯，全國找房熱度環比上漲10.9%，其中武漢新房找房熱度居前，環比上漲三成。

中新社報導，分各線城市看，4月一線城市找房熱度環比上漲9.0%，二線城市找房熱度環比上漲12.0%，三四線城市找房熱度環比上漲10.5%。在一線城市中，深圳找房熱度環比上漲21.8%，漲幅最高。

當月，全國各重點城市中，宜昌、武漢找房熱度環比上漲32.1%和30.0%，名列找房活躍城市排行前列，其它城市為烏魯木齊、深圳、銀川和昆山。來電量和主動在線微聊用戶數也印證這一情況。從4月份用戶來電增長情況來看，武漢以160.3%環比漲幅排名第一。當月，全國主動微聊用戶環比上漲2.9%，其中武漢以環比漲幅42.5%位列第一。

從當月房價來看，4月，67個受監測城市新房在線均價為每平方米16605元（人民幣，下同），環比下跌0.37%。其中，深圳新房在線均價為每平方米52067元，北京、上海新房在線均價分別為每平方米49786元和48388元。

新一線城市中，杭州新房在線均價為每平方米30817元，超過廣州的每平方米28978元。4月，城市新房在線均價環比漲幅前五位的城市分別為南寧、珠海、瀋陽、三亞和汕頭，其中南寧環比增幅最高達到4.2%，其次為珠海環比漲3.8%。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，「房住不炒」依然是2020年樓市調控的主基調，官方進一步強調了樓市穩定的重要性。值得關注的是，樓市回暖的速度的確在加快，一線城市中滬深兩地出現了部分項目熱銷；土地市場上，包括廈門在內的部分城市也拍出高價地塊。但總體來看，個別城市部分項目熱銷以及部分地塊受熱捧，並沒有改變樓市整體穩定的節奏。