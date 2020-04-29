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李強與馬斯克視訊連線 盼加快滬超級工廠二期建設

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
上海市委書記李強。圖/上觀新聞
上海市委書記李強。圖/上觀新聞

上海市委書記李強29日上午與美國電動車大廠特斯拉首席執行官馬斯克，舉行視訊連線時表示，希望特斯拉繼續深耕上海、完善業務布局，加快上海超級工廠二期建設。

解放日報旗下新媒體上觀新聞報導，李強祝賀特斯拉上海超級工廠面對疫情衝擊，第1季產銷取得好成績外，還指出，期盼特斯拉加速推進研發創新中心落地，加快大陸本土化配套，引入更多適應大陸市場和需求的新車型、新專案。

馬斯克表示，上海疫情防控和復工復產取得的成效令人欽佩，對大陸市場的巨大潛力和開放穩定的投資環境充滿信心，特斯拉將堅定不移深化雙方合作，持續擴大在滬投資布局，加快推進當地語系化生產，確保產業鏈供應鏈穩定，不斷提升產品競爭力，更好服務大陸市場和使用者。

特斯拉首席執行官馬斯克。圖/上觀新聞
特斯拉首席執行官馬斯克。圖/上觀新聞
特斯拉位於上海的超級工廠外觀。圖/上觀新聞
特斯拉位於上海的超級工廠外觀。圖/上觀新聞

上海 特斯拉 馬斯克

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