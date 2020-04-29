李強與馬斯克視訊連線 盼加快滬超級工廠二期建設

上海市委書記李強29日上午與美國電動車大廠特斯拉首席執行官馬斯克，舉行視訊連線時表示，希望特斯拉繼續深耕上海、完善業務布局，加快上海超級工廠二期建設。

解放日報旗下新媒體上觀新聞報導，李強祝賀特斯拉上海超級工廠面對疫情衝擊，第1季產銷取得好成績外，還指出，期盼特斯拉加速推進研發創新中心落地，加快大陸本土化配套，引入更多適應大陸市場和需求的新車型、新專案。