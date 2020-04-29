商務部24條救經濟 分析2關鍵：市場准入、外商投資

大陸商務部推24條措施，支援外資企業恢復正常經營、穩定外資和持續優化外商投資環境為主。安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師周黎芳今（29）分析，24條措施中，關鍵點措施包括市場准入和簡化外商投資管理制度。

安永中國「中國稅務及投資資訊」報告指出，新冠肺炎疫情帶來預期之外的負面影響，大陸今年第1季新引進的外資驟降，供應鏈衝擊亦對大陸的跨境貿易產生不利影響，因此在過去幾周，大陸中央及地方政府紛紛推出多項措施，以擴大吸引外資、穩定外貿，期望以最快速度和強度恢復市場和投資信心。

大陸將進一步修訂現有的全國外資准入負面清單，現行負面清單於2019年6月發布，較2018年版清單，條目由48條減至40條，主要涉及13個產業，包括金融業、農業、採礦業、資訊傳輸、軟體和資訊科技業等。雖然新版負面清單的細節暫未揭露，但近期官方資訊表示，負面清單條目將進一步縮減，開放的領域將集中在金融等服務業。

此外，大陸計畫在現有59個跨境電子商務試驗區的基礎上，新建46個跨境電子商務綜合試驗區，大力推動跨境電商產業發展，短期內有利於緩解經濟下滑壓力。

周黎芳指出目前46個新試驗區的具體位置尚未公布，新設試驗區將實行與原試驗區相同的稅收政策，零售出口貨物將免徵增值稅和消費稅，同時企業所得稅將按核定徵收，應稅所得率為4%，所得稅率按企業所得稅法執行。

同時，針對加工貿易部分，為應對疫情，大陸中央政府決定減少加工貿易禁止類商品目錄中的商品種類，但具體細則尚未公布，是否僅是一項臨時性措施，目前尚不明確。

上海作為大陸經濟國際化的重要點，亦共同配合制定並提出若干措施，將加快推動金融業、新能源汽車等領域的開放；加大智慧財產權侵權違法行為和智慧財產權犯罪懲治力道；支援外商投資企業依法平等參與標準制定和政府採購；對於符合條件的外商投資專案以及吸引人才專案給予一定程度的財政獎勵。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯指出，除上述措施外，上海近日還發布「上海市優化營商環境條例」，支援中小企業創新和科技型企業的發展。